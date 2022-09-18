Вибила росіянку: українська тенісистка з камбеком вийшла до фіналу парного турніру в Порторожі

Українка Марта Костюк в дуеті з чешкою ​​Терезою Мартінцовою пробилися до вирішального матчу парного розряду турніру WTA у словенському Порторожі.

У півфіналі українсько-чеський тандем обіграв британку Гаррієт Дарт та росіянку Олександру Панову, яку через війну в Україні допустили до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину і 38 хвилин. Для перемоги Костюк та її напарниці знадобилося три сети. Марта і Тереза поступилися в першій партії, однак потім створили камбек і виграли дві наступні, зокрема вирішальний тай-брейк. Як підсумок, нелегка перемога - 4:6, 6:2, 10:6.

Упродовж поєдинку Костюк та Мартінцова жодного разу не подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки і реалізували 4 з 8 брейкпойнтів.

У фіналі Костюк та Мартінцова зустрінуться з іспанкою Крістіною Буксою та Терезою Міхалковою зі Словаччини. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 18 вересня. Початок - 16:30 за київським часом.

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