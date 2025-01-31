Вибили росіянку: сестри Кіченок вийшли до фіналу парного турніру в Лінці

Людмила і Надія Кіченок впритул наблизилися до завоювання трофею.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У півфіналі сестри Кіченок обіграли Анну Даниліну з Казахстану та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову. Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився перемогою українського дуету з рахунком 6:4, 6:0.

За проведений на корті час Людмила і Надія двічі подавали навиліт, зробили дві подвійні помилки і використали 6 із 7 брейкпойнтів.

Сестри Кіченок проводять перший спільний турнір після Олімпіади-2024, де вони програли у чвертьфіналі іспанському дуету Крістіна Букша / Сара Соррібес Тормо.

У фіналі українки зіграють проти переможниць матчу Катержина Сінякова / Чжан Шуай (Чехія / Китай) – Тімеа Бабош / Луїза Стефані (Угорщина / Бразилія).

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу особистого турніру в Лінці.

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