"Вибір був помилкою": колишній президент ФІФА зізнався, хто допоміг Катару стати господарем ЧС-2022

Йозеф Блаттер розповів, що під час вибору країни-господарки Мундіалю не обійшлося без втручання політиків.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкрив деталі вибору країни-господарки Чемпіонату світу-2022.

За його словами, спочатку планувалося провести Мундіаль у США, проте через втручання ексочільника УЄФА Мішеля Платіні та тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі турнір дістався Катару.

"Катар – це дуже маленька країна. Футбол та Чемпіонат світу надто масштабні для цієї держави. Вибір Катару був помилкою. Ми домовилися на виконкомі, що Росія проводитиме Чемпіонат світу 2018 року, а США – 2022 року. Це було б жестом миру, якби два давні політичні супротивники по черзі організували Мундіалі.

Однак за тиждень до вирішального конгресу ФІФА Платіні зателефонував мені і сказав, що наш план не буде реалізований. Мішеля запросили до палацу президента Саркозі, який напередодні провів обід із наслідним принцом Катару. Саркозі попросив Платіні спробувати зробити щось для Катару, коли обиратиметься господар Чемпіонату світу.

Платіні поставив мені запитання, що зробив би я, якби мій президент попросив мене про щось. Але я відповів, що ніколи про це не замислювався, адже у Швейцарії немає президента. Загалом саме так і вийшло: завдяки голосам Платіні ЧС дістався Катару, а не США. Зрозуміло, йшлося і про гроші. За пів року Катар купив у Франції винищувачів на 14,6 мільярдів доларів", – цитує Блаттера Voetbal International.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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