Вибір може здивувати: промоутер Джошуа назвав фаворита потенційного супербою Усик - Ф'юрі

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа, поділився думками про можливий поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

За словами Гірна, "Циганський король" не має бажання боксувати з Усиком, але величезний гонорар за цей поєдинок може змусити його повернутися на ринг.

Також британський промоутер несподівано зазначив, що фаворитом можливого двобою він вважає не свого співвітчизика, а Олександра.

"У цьому бою я надав би перевагу Олександру Усику. Я просто думаю, що він занадто хороший. Вони обидва розумні бійці. Насправді, це не дуже гарний поєдинок для перегляду, але в ньому є інтрига. Тайсон Ф'юрі не хоче битися з Усиком, але, можливо, йому доведеться, тому що на кону стоять дуже великі гроші", - сказав Гірн в інтерв'ю DAZN.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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