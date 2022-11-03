Вибороли 11 золотих медалей: українські плавці в ластах виграли Кубок світу

Збірна України з плавання в ластах показала найкращий результат на Кубку світу.

Збірна України з плавання у ластах стала переможцем загальнокомандного заліку Кубка світу-2022, який відбувся у польському Познані.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.

"Синьо-жовті" вибороли 29 медалей: 9 срібних, 9 бронзових та 11 золотих.

"Кубок Світу наш! Фінал Кубка світу з плавання в ластах завершився перемогою національної збірної команди України в загальному заліку! Дякуємо за підготовку спортсменів заслуженим тренерам України Шляховській Аллі, Годованій Марині, Дєловій Ірині, заслуженому майстру спорту, тренеру Семенченко Юлії", – прокоментували перемогу у Федерації підводного спорту та підводної діяльності України.

Нагадаємо, що чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах Дмитро Захарчук загинув на війні з Росією.

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