Вибороли "золото" та "срібло": дві українки піднялися на п'єдестал пошани на ЧС-2022 з важкої атлетики

У колумбійській Боготі триває чемпіонат світу-2022 з важкої атлетики, на якому збірна України виборола ще дві нагороди.

У ваговій категорії до 81 кг стали призерами відразу дві українки.

Ірина Деха виборола "золото" у ривку з результатом 122 кг. В поштовху вона фінішувала на 6 місці з 138 кг та зупинилася за крок від "бронзи" в сумі двоборства з результатом 260 кг.

Аліна Марущак стала срібною призеркою у вправі ривок з результатом 119 кг, у вправі поштовх результат Аліни 137 кг і 7 місце, а в сумі двоборства 6 місце і 256 кг.

Нагадаємо, що українка Каміла Конотоп виборола малу бронзову нагороду, показавши третій результат у ривку у ваговій категорії до 59 кг.

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