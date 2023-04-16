Виборов три медалі: 19-річний українець став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун вперше в кар'єрі завоював "золото" континентальної першості на дорослому рівні.

Українець Ілля Ковтун здобув ще дві медалі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який відбувається у турецькій Антальї.

Після того, як 19-річний спортсмен з Черкас завоював "бронзу" в особистому багатоборстві, він також виграв "золото" на паралельних брусах і "бронзу" на перекладині.

У вправах на паралельних брусах Ковтун отримав 15,166 бала, випередивши у боротьбі за золоту нагороду турка Ферхана Арікана (14,933 бала) та іспанця Тьєрно Діалло (14,733 бала).

Для Ковтуна це перша в кар'єрі золота медаль чемпіонатів Європи на дорослому рівні.

У вправах на перекладині українець набрав 13,966 бала, показавши третій результат. Його обійшли хорват Тін Србіч (14,233 бала) та італієць Карло Маччіні (14,200 бала).

Крім того, "бронзу" в опорному стрибку на ЧЄ-2023 здобув Ігор Радівілов. За свій виступ він отримав 14,750 бала. Переможцем став Артур Давтян з Вірменії (15,033 бала), а "срібло" дісталося британцю Джейку Джермейну (15,016 бала).

Таким чином, у доробку збірної України наразі чотири медалі на континентальній першості – одне "золото" та три "бронзи".

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