Виборов трофей Пічічі: Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24

Український нападник "Жирони" Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги за підсумками сезону-2023/24.

Завдяки хет-трику в матчі заключного туру Ла Ліги проти "Гранади" (7:0) Артем збільшив кількість забитих голів у сезоні чемпіонату Іспанії до 24.

Це дозволило 26-річному українцю виграти бомбардирські перегони Примери, обійшовши на один м'яч форварда "Вільярреала" Александера Серлота.

Третє та четверте місця у списку найкращих бомбардирів сезону Ла Ліги посіли нападник "Барселони" Роберт Левандовські та півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем, які забили по 19 голів.

Таким чином, Довбик отримає трофей Пічічі – нагороду, яка щорічно вручається авторитеною іспанською спортивною газетою Marca найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги.

Зазначимо, що для Артема це був дебютний сезон у чемпіонаті Іспанії. Він взяв участь у 36 матчах "Жирони" у Примері – забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів. Це найкращий результатат за системою гол плюс пас серед усіх гравців турніру.

"Жирона" фінішувала на третьому місці в Ла Лізі, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за голами за сезон в топ-5 лігах Європи серед українців.

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