Вибув до кінця сезону: легіонер лідера УПЛ отримав серйозну травму

"Дніпро-1" до кінця сезону залишився без допомоги аргентинського захисника Еміліано Пуріти.

Про це повідомили у ефірі програми ТаТоТаке.

"У Пуріти на тренуванні після АЕКа трапилася травма хрестоподібних зв'язок. Він проходив реабілітацію в Аргентині, і буде в найкращому разі пізньою весною тільки починати тренуватися. Тому Пуріту раніше, ніж у наступному сезоні, ми, найімовірніше, не побачимо", – сказав журналіст Михайло Співаковський.

Зазначимо, що офіційно у "Дніпрі-1" про травму легіонера не оголошували.

У складі команди Пуріта зіграв лише один матч – ще в серпні у кваліфікації Ліги Європи. В чемпіонаті України аргентинець не грав.

Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2025 року.

"Дніпро-1" пішов на зимову перерву лідером УПЛ, маючи у активі 35 очок.

Нагадаємо, що півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков переніс планове хірургічне втручання на м'язах гомілки.

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