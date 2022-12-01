Вибув до кінця сезону: легіонер лідера УПЛ отримав серйозну травму

Пуріта отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок.
"Дніпро-1" до кінця сезону залишився без допомоги аргентинського захисника Еміліано Пуріти.
Про це повідомили у ефірі програми ТаТоТаке.
"У Пуріти на тренуванні після АЕКа трапилася травма хрестоподібних зв'язок. Він проходив реабілітацію в Аргентині, і буде в найкращому разі пізньою весною тільки починати тренуватися. Тому Пуріту раніше, ніж у наступному сезоні, ми, найімовірніше, не побачимо", – сказав журналіст Михайло Співаковський.
Зазначимо, що офіційно у "Дніпрі-1" про травму легіонера не оголошували.
- У складі команди Пуріта зіграв лише один матч – ще в серпні у кваліфікації Ліги Європи. В чемпіонаті України аргентинець не грав.
- Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2025 року.
- "Дніпро-1" пішов на зимову перерву лідером УПЛ, маючи у активі 35 очок.
Нагадаємо, що півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков переніс планове хірургічне втручання на м'язах гомілки.
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