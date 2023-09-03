Віцечемпіон знову втрачає очки: "Дніпро-1" не зміг обіграти новачка УПЛ

"Дніпро-1" та ЛНЗ зіграли внічию в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі команди не потішили глядачів великою кількістю небезпечних моментів, лише по два рази пробивши у площину воріт. Як підсумок, безгольова нічия.

Для "Дніпра-1" це вже третя втрата очок за чотири стартові матчі у новому розіграші чемпіонату України. Віцечемпіон минулого сезону УПЛ з 5 очками йде лише на 13-му місці у турнірній таблиці.

ЛНЗ здобув перше очко під керівництвом нового головного тренера Олега Дулуба, який замінив на посаді раніше звільненого Олександра Ковпака. Команда з Черкас, яка є новачком елітного дивізіону, має у своєму активі 4 бали і посідає передостанню, 15-ту позицію.

У наступному турі "Дніпро-1" зіграє проти "Колоса", а ЛНЗ приматиме "Рух". Ці матчі відбудуться після міжнародної паузи – 17 вересня.

Читайте також:

Подовжили переможну серію: "Ворскла" здолала "Олександрію" в матчі УПЛ

"Полісся" на останніх хвилинах вирвало перемогу над "Оболонню" та вийшло на друге місце в УПЛ (відео)

"Шахтар" розгромив "Минай" і зміцнив лідерство в УПЛ (відео)