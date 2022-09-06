Віцечемпіона світу з легкої атлетики було застрелено на Багамських Островах: деталі інциденту

Учасника Олімпіади-2016 Шавеса Гарта, який мав святкувати 30-річчя, застрелили під час інциденду на Багамських островах.

В суботу, 3 вересня, віцечемпіона світу з бігу 2016 року Шавеса Гарта було вбито під час інциденду на Багамських островах.

Про це повідомляє Inside the Games.

Зазначається, що на парковці одного з місцевих нічних клубів відбулася сутичка, в якій взяв участь спортсмен.

Після інциденту один з його учасників повернувся до місця ситучки з вогнепальною зброєю й вистрілив Гарту в груди. Останнього було госпіталізовано. В лікарні медики констатували його смерть. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві спортсмена.

Сьогодні, 6 вересня, спортмен мав святкувати власне 30-річчя.

Свою найбільшу нагороду Гарт здобув на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2016 року. Тоді у складі багамської четвірки він здобув "срібло" в естафеті 4х400 метрів. На міжнародному рівні він не брав участі в змаганнях з 2019 року.

Нагадаємо, що найкращий десятиборець в історії Уельсу Бен Грегорі перебуває в комі після того, як отримав перелом черепа та шиї внаслідок наїзду машини.

Читайте також:

Помер легендарний американський боксер, який мав шалену силу удару та бився з Мохаммедом Алі

У Зімбабве футбольного фаната зарубали мачете через поразку "Манчестер Юнайтед"

Дворазового чемпіона світу з метання спису побили на яхті та викинули за борт: відео