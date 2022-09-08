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Віцепрезидент ФТУ відповів на тролінг Стаховського через дивний склад збірної України на Кубок Девіса

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Віцепрезидент ФТУ відповів на тролінг Стаховського через дивний склад збірної України на Кубок Девіса

Євген Зукін / Фото: btu.org.ua

Віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін відреагував на тролінг колишнього лідера української збірної Сергія Стаховського, який скептично оцінив склад національної команди на матч Кубка Девіса з Угорщиною.

Раніше Стаховський у себе в Twitter затролив Зукіна, який не домовився з провідними українськими тенісистами щодо їхньої участі в поєдинку Кубка Девіса проти Угорщини.

Колишній капітан української тенісної збірної поглузував з віцепрезидента ФТУ, назвавши його "найкращим спортивним менеджером".

У відповідь Зукін звинуватив Стаховського у "здирництві", додавши суми призових, які нібито отримував Стаховський, виступаючи за національну команду від 2013 року.

"Та ні. Просто нові лідери надивилися на твоє здирництво та інфікувалися. Але в них ще є час вилікуватися, а в тебе вже ні", - написав Зукін.

Стаховський відреагував на ці слова: "Моє зрадництво це 18 років й безліч рекордів? Тоді ок. Пишаюсь своїм зрадництвом та сподіваюсь що всі гравці будуть такими "зрадниками".

Матч Кубку Девісу ( Davis Cup ) між Україною та Угорщиною, який пройде у нейтральному Вільнюсі, буде без лідерів...

Опубліковано Sergiy Stakhovsky Вівторок, 6 вересня 2022 р.

Поза заявкою "синьо-жовтих" на матч Кубка Девіса з Угорщиною залишилися Ілля Марченко, Віталій Сачко, Олексій Крутих та Денис Молчанов. Найрейтинговішим гравцем української команди стане 532-га ракетка світу Владислав Орлов.

Нагадаємо, що збірна України наразі посідає 37-му сходинку в рейтингу збірних Кубка Девіса. Залік востаннє оновлювали у березні після заключних матчів сезону-2021/22.

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