Віцепрезидент ФТУ відповів на тролінг Стаховського через дивний склад збірної України на Кубок Девіса

Віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін відреагував на тролінг колишнього лідера української збірної Сергія Стаховського, який скептично оцінив склад національної команди на матч Кубка Девіса з Угорщиною.

Раніше Стаховський у себе в Twitter затролив Зукіна, який не домовився з провідними українськими тенісистами щодо їхньої участі в поєдинку Кубка Девіса проти Угорщини.

Колишній капітан української тенісної збірної поглузував з віцепрезидента ФТУ, назвавши його "найкращим спортивним менеджером".

У відповідь Зукін звинуватив Стаховського у "здирництві", додавши суми призових, які нібито отримував Стаховський, виступаючи за національну команду від 2013 року.

"Та ні. Просто нові лідери надивилися на твоє здирництво та інфікувалися. Але в них ще є час вилікуватися, а в тебе вже ні", - написав Зукін.

Стаховський відреагував на ці слова: "Моє зрадництво це 18 років й безліч рекордів? Тоді ок. Пишаюсь своїм зрадництвом та сподіваюсь що всі гравці будуть такими "зрадниками".

Матч Кубку Девісу ( Davis Cup ) між Україною та Угорщиною, який пройде у нейтральному Вільнюсі, буде без лідерів... Опубліковано Sergiy Stakhovsky Вівторок, 6 вересня 2022 р.

Поза заявкою "синьо-жовтих" на матч Кубка Девіса з Угорщиною залишилися Ілля Марченко, Віталій Сачко, Олексій Крутих та Денис Молчанов. Найрейтинговішим гравцем української команди стане 532-га ракетка світу Владислав Орлов.

Нагадаємо, що збірна України наразі посідає 37-му сходинку в рейтингу збірних Кубка Девіса. Залік востаннє оновлювали у березні після заключних матчів сезону-2021/22.

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