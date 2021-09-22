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Віцепрезидент Суринаму зіграв у матчі північноамериканського аналогу Ліги Європи: вийшов у старті разом із сином (відео)

Віцепрезидент Суринаму зіграв у матчі північноамериканського аналогу Ліги Європи: вийшов у старті разом із сином (відео)

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Віцепрезидент Суринаму зіграв у матчі північноамериканського аналогу Ліги Європи: вийшов у старті разом із сином (відео)

twitter.com/Leelafootball2

Дивовижна історія з-за океану.

Віцепрезидент Суринаму Ронні Брунсвейк взяв участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги КОНКАКАФ. 60-річний політик вийшов у стартовому складі клубу "Інтер Мунготапу", яким він володіє, разом зі своїм сином Деміаном.

Команда Брунсвейка на своєму полі протистояла "Олімпії" з Гондурасу. 21-річний Деміан відіграв у поєдинку 28 хвилин - до того моменту "Інтер Мунготапу" вже програвав 0:2. Його батько протримався на полі майже вдвічі більше - його було замінено на 54-й хвилині за рахунку 0:3.

Без своїх "лідерів" господарі до кінця поєдинку пропустили ще тричі і завершили зустріч з результатом 0:6.

  • Згідно з профілем New York Times, Брунсвейк-старший у минулому був "елітним десантником, грабіжником банку, якого розшукували, лідером партизан і золотим бароном". У нього є не менше 50 дітей.
  • Раніше Ронні засуджували в Європі за торгівлю наркотиками.
  • Нині його розшукує Інтерпол, тому участь 60-річного футболіста в матчі-відповіді з "Олімпією" виключена.
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