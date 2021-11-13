"Від 10 тисяч євро": дружина футболіста збірної України розповіла, скільки повинен заробляти її чоловік

"Від 10 тисяч євро": дружина футболіста збірної України розповіла, скільки повинен заробляти її чоловік

Анна Зубкова заявила, що не змогла б бути з партнером, який мало заробляє.

Дружина футболіста "Ференцвароша" і збірної України Олександра Зубкова Анна зізналася, скільки повинен заробляти її чоловік.

За словами дівчини, вона не змогла б бути разом з партнером, який не заробляє або заробляє занадто мало. На запитання, яку зарплату вона вважає нормальною для чоловіка, Зубкова відповіла, що від 10 тисяч євро на місяць.

Також Анна сказала, що їй особисто потрібно 3 тисячі євро на місяць, щоб почуватися комфортно: "Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує".

Водночас Зубкова сказала, що хоче й сама заробляти гроші та реалізовувати себе в житті.

"Раніше я вважала, що є чоловік, який забезпечує тобі фінансову безпеку, і цього достатньо. Але останній рік я думаю, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися в цьому житті. Я дуже хочу займатися одягом, але для цього треба бути в Києві", - сказала Зубкова в ефірі програми "КраСавіна".

Як писав ТСН Проспорт, на початку року Анна народила чоловіку-футболісту доньку.

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

instagram.com/zubiksane4ka

instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков із дружиною Анною / instagram.com/zubiksane4ka

25-річний Зубков є вихованцем донецького "Шахтаря", але за "гірників" провів лише 17 матчів у період від 2013-го до 2020 року, коли перебував у структурі клубу.

У 2019 році Зубкова орендував угорський "Ференцварош", а в 2020 році угорський клуб підписав повноцінний контракт з українцем.

У складі "Фраді" Олександр двічі став чемпіоном Угорщини та зіграв у Лізі чемпіонів. Загалом на його рахунку 18 голів у 93 матчах за угорський клуб.

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