Від Бензема до конкурента Луніна: повний перелік переможців премії "Золотий м'яч-2022" за номінаціями

У понеділок, 17 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" оголосили ім'я володаря "Золотого м'яча-2022".

Найкращим футболістом світу за версією авторитетного французького журналу France Football став форвард мадридського "Реала" Карім Бензема. Для 34-річного француза це перше подібне визнання в кар'єрі.

Другу сходинку посів нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане, а третім став півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брейне.

Крім того, почесні нагороди також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії "Золотий м'яч-2022" .

Володар "Золотого м'яча" серед чоловіків: Карім Бензема ("Реал", збірна Франції)

Володарка "Золотого м'яча" серед жінок: Алексія Путельяс ("Барселона", збірна Іспанії)

Трофей Раймона Копа (найкращий молодий гравець): Гаві ("Барселона", збірна Іспанії)

Нагорода Сократеса (за найкращі соціальні акції): Садіо Мане ("Ліверпуль" / "Баварія", збірна Сенегалу) - отримав приз за гуманітарні акції в його рідному Сенегалі.

Трофей Герда Мюллера (найкращий бомбардир): Роберт Левандовські ("Баварія" / "Барселона", збірна Польщі)

Трофей Льва Яшина (найкращий воротар): Тібо Куртуа ("Реал", збірна Бельгії)

Найкращий клуб: "Манчестер Сіті" (Англія)

Додамо, що минулого року володарем "Золотого м'яча" став аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі. А 2020 року головним претендентом на нагороду був польський нападник Роберт Левандовські, але її вручення скасували через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця - португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За період від 2008 до 2021 року гегемонію Мессі та Роналду зумів перервати лише хорват Лука Модріч, який став володарем нагороди 2018 року.

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