Від "бронзи" Цербе до "золота" Абраменка: як виступала Україна на зимових Олімпійських іграх

Від "бронзи" Цербе до "золота" Абраменка: як виступала Україна на зимових Олімпійських іграх

Розповідаємо про всі медалі зимових Олімпіад в історії незалежної України.

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні розпочнуться XXIV зимові Олімпійські ігри. Увосьме в історії Україна буде представлена на зимовій Олімпіаді як незалежна держава.

Захищати честь України до столиці Китаю вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах. Наших представників не буде лише у трьох видах: ковзанярському спорті, хокеї та керлінгу.

В очікуванні старту змагань у Піднебесній ТСН Проспорт пригадує, хто творив українську історію на всіх попередніх зимових Олімпіадах.

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Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові. "Синьо-жовті" лише на двох зимових Олімпіадах залишалися без нагород - у 2002 і 2010 роках.

Олімпіада-1994

Ігри в норвезькому Ліллегаммері стали для України першими, де вона була представлена окремою збірною. На дебютну зимову Олімпіаду наша країна відправила 37 спортсменів у 10 дисциплінах. "Синьо-жовті" завершили змагання з двома нагородами - золотою та бронзовою.

Першу медаль зимових Ігор в історії незалежної України виграла біатлоністка Валентина Цербе. Вона стала бронзовою призеркою в спринті. Володарці "золота" - Міріам Бедар з Канади - українка програла лише 1,2 секунди. А від срібної медалі, яку завоювала білоруска Світлана Парамигіна, нашу біатлоністку відділили 0,1 секунди.

Своєю чергою, перше "золото" зимових Олімпіад принесла Україні фігуристка Оксана Баюл. 16-річна українка перед Олімпіадою виграла Чемпіонат світу, але все одно не було фавориткою Ігор.

Неймовірний виступ українки вразив усіх, а от на церемонію нагородження стався конфуз. В організаторів не виявилося гімну України і вони запропонували увімкнути замість нього гімн СРСР або Російської Федерації.

Українська сторона відповіла категоричною відмовою. На щастя, один із делегатів української команди привіз із собою до Норвегії касету з українським гімном. Врешті-решт, український гімн вперше пролунав на зимовій Олімпіаді.

У медальному заліку на Іграх у в Ліллегаммері наша команда стала 13-ю. Поки що це найкращий результат України на зимових Олімпіадах.

Олімпіада-1998

На наступній зимові Олімпійські ігри, які приймало японське місто Нагано, Україна відрядила вже 56 спортсменів, які змагалася в десяти дисциплінах.

Уже в перший змагальний день "синьо-жовті" виграли медаль, яка в підсумку стала єдиною для України на цій Олімпіаді. Біатлоністка Олена Петрова стала другою в індивідуальній гонці, поступившись лише представниці Болгарії Катерині Дафовські.

В інтерв'ю sport.ua вона розповіла, що перед стартом індивідуальної гонки перепутала свої палиці з палицями партнерки по команді Олени Зубрилової.

"Мені треба було вже бігти на старт, я стартувала раніше ніж Олена Зубрилова. Так вийшло, що я випадково взяла палиці Зубрилової. Вона нижче за мене на чотири сантиметри, відповідно палиці коротші.

Я не знаю, звичайно, як Олена тоді добігла, але після тієї ситуації я свої палиці вирішила вкоротити до того розміру, з якими виступала Зубрилова. Я зрозуміла, що вони зручні для мене. Я навіть не помітила, як пробігла, фінішувала, а потім наприкінці, коли змагання закінчилися, я дізналася, що бігла з палицями Зубрилової", - розповіла Петрова.

"Срібло" Петрової дозволило українській збірній вдруге в історії фінішувати в топ-20 медального заліку зимових Ігор. Наша команда посіла 18-ту сходинку.

Олімпіада-2002

Ігри в американському Солт-Лейк-Сіті стали першими, на яких "синьо-жовті" не зуміли завоювати жодної нагороди. До складу української збірної увійшли 68 спортсменів у 11 дисциплінах.

Найближчими до медалей були Валентина Шевченко (лижні перегони) та Станіслав Кравчук (фристайлі), які в підсумку стали п'ятими.

Зазначимо, що в Солт-Лейк-Сіті нашу країну представляла рекордна кількість спортменів за всі зимові Олімпіади. Це було спричинене тим, що українська хокейна збірна єдиний раз відібралася на Ігри (посіла десяте місце).

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Олімпіада-2006

На Олімпійських іграх у Турині українські спортсмени реабілітувалися перед уболівальниками. "Синьо-жовті" привезли до Італії 52 спортсменів та здобули дві медалі, обидві - бронзові.

Біатлоністка Лілія Єфремова стала третьою за підсумками спринтерської гонки. Вона поступилася лише представниці Франції Флоранс Баверель-Робер та шведці Анне-Карін Олафссон.

До 2002 року Єфремова виступала за Росію, однак через високу конкуренцію спершу перейшла до команди Білорусі, а від 2003 стала представляти Україну. Це стало можливим завдяки тому, що тодішні правила дозволяли неодноразову змінювати спортивне громадянство.

Associated Press

Іншу бронзову нагороду Олімпіади в Турині Україні принесла пара у фігурному катанні - Олена Грушина та Руслан Гончаров. Фігуристи з Одеси з ранніх років зустрічалися, а 1995-го зіграли весілля. Однак невдовзі після олімпійської бронзи пара розлучилася.

На Іграх у Турині українська збірна фінішувала 25-ю в медальному заліку.

Олімпіада-2010

Ігри в канадському Ванкувері стала розчаруванням для України. Прославляти нашу країну на змагання вирушили 47 спортсменів у 9 дисциплінах. Проте привезти додому бодай одну нагороду їм не вдалося.

Найближчим до завоювання медалі був біатлоніст Андрій Дериземля, проте два штрафні кола не дозволили йому піднятися на подіум у спринті. За підсумками гонки українець посів 5-те місце.

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Олімпіада-2014

Олімпійські ігри-2014 приймало російське місто Сочі. Змагання відбувалися на тлі на тлі Революції Гідності в Україні та початку окупації Росією Кримського півострова. Попри складну політичну ситуацію, українська збірна вирушила до Росії у складі 43-х спортсменів і виборола дві нагороди - "бронзу" та "золото".

Обидві медалі було здобуто в біатлоні. Бронзову нагороду Україні принесла Віта Семеренко в спринті. Перемогла тоді Анастасія Кузьміна зі Словаччини. А в боротьбі за "срібло" Віта лише 1,8 секунди програла росіянці Ользі Вілухіній.

Associated Press

У 2017 році МОК позбавив Вілухіну "срібла" через допінг - її медаль повинна була перейти Семеренко. Однак згодом росіянка виграла апеляцію, тому Семеренко все ж залишилася з "бронзою".

Однією з найбільш пам'ятних для України медалей за всю історію зимових Олімпіад є "золото" жіночої збірної з біатлону в естафеті. Історичну перемогу здобула "синьо-жовта" четвірка - Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Associated Press

У напруженій боротьбі за "золото" Україна обійшла Росію. Команда РФ фінішувала другою, однак пізніше росіян позбавили нагороди через допінг Ольги Зайцевої.

У Сочі-2014 українська збірна замкнула топ-20 медального заліку.

Олімпіада-2018

На Олімпійські ігри-2018 у південнокорейському Пхенчхані збірна України відправила найменшу кількість спортсменів за всю свою історію - 33. Додому "синьо-жовті" повернулися з єдиною нагородою - "золото" завоював фрістайліст Олександр Абраменко.

У фіналі змагань з лижної акробатики Абраменко випередив китайця Цзя Цзуньяна та росіянина Іллю Бурова.

Для України ця золота медаль стала історичною у фристайлі на Олімпійських іграх.

Associated Press

Зусиллями Абраменка українська олімпійська збірна стала 21-ю в медальному заліку.

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