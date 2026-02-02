Від "бронзи" Цербе до "срібла" Абраменка: як Україна виступала на зимових Олімпіадах

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 6 лютого, в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри.

Удев'яте в історії Україна виступить на зимовій Олімпіаді як незалежна держава.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які змагатимуться у 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Реклама

Перед початком Ігор-2026 пропонуємо згадати всі медалі, які Україна здобула на зимових Олімпіадах за роки незалежності.

За вісім зимових Олімпійських ігор Україна виборола дев'ять медалей: три "золота", два "срібла" та чотири "бронзи".

Без медалей “синьо-жовті” залишалися лише двічі – у 2002 та 2010 роках.

Олімпіада-1994 (Ліллегаммер)

Зимові Ігри 1994 року в норвезькому Ліллегаммері стали для України першими, де вона виступала окремою національною командою. До Норвегії вирушили 37 українських спортсменів, які змагалися у 10 дисциплінах. Дебют виявився успішним – українці здобули дві медалі: золоту та бронзову.

Реклама

Першу нагороду в історії незалежної України на зимових Олімпіадах виборола біатлоністка Валентина Цербе, яка стала бронзовою призеркою у спринті. Від золотої медалі її відділили лише 1,2 секунди, а від срібної – 0,1 секунди.

Першу золоту медаль Україні в історії зимових Олімпіад принесла 16-річна фігуристка Оксана Баюл.

Під час церемонії нагородження стався великий конфуз: організатори не мали запису гімну України та запропонували увімкнути замість нього гімн СРСР або Росії. Українська делегація категорично відмовилася. Зрештою гімн України таки пролунав вперше на зимовій Олімпіаді завдяки касеті, яку привіз один із делегатів української команди.

У медальному заліку Україна посіла 13-те місце – це досі найкращий результат в історії зимових Олімпіад для нашої держави.

Реклама

Олімпіада-1998 (Нагано)

На Ігри в японському Нагано 1998 року Україна відправила 56 спортсменів, які виступали у 10 дисциплінах. Уже в перший змагальний день "синьо-жовті" виграли медаль, яка в підсумку стала єдиною для України на цій Олімпіаді – біатлоністка Олена Петрова здобула "срібло" в індивідуальній гонці.

Срібна нагорода Петрової дозволила Україні посісти 18-те місце в медальному заліку Олімпійських ігор-1998.

Олімпіада-2002 (Солт-Лейк-Сіті)

Ігри в американському Солт-Лейк-Сіті 2002 року стали першими, де Україна залишилася без медалей. До складу збірної увійшли 68 спортсменів, які виступали в 11 дисциплінах.

Найближчими до п'єдесталу були лижниця Валентина Шевченко та фристайліст Станіслав Кравчук – обидва посіли п'яті місця. Водночас ця Олімпіада стала рекордною для України за кількістю учасників, зокрема через єдиний в історії вихід на Ігри національної хокейної збірної.

Реклама

Олімпіада-2006 (Турин)

На Ігри 2006 року в італійському Турині збірна України вирушила у складі 52 спортсменів та здобули дві медалі, обидві – бронзові.

Біатлоністка Лілія Єфремова фінішувала третьою у спринті.

Лілія Єфремова на п'єдесталі Олімпіади-2006 / © Associated Press

Ще одну "бронзу" Україні принесла пара у фігурному катанні – Олена Грушина та Руслан Гончаров .Фігуристи з Одеси 1995 року одружилися, однак невдовзі після олімпійської нагороди пара розлучилася.

На Іграх у Турині українська збірна посіла 25-те місце в медальному заліку.

Реклама

Олімпіада-2010 (Ванкувер)

Ігри у Ванкувері 2010 року стали ще одним розчаруванням для України, яку представляли 47 спортсменів у 9 дисциплінах, проте жодної медалі здобути не вдалося.

Найближчим до нагороди був біатлоніст Андрій Дериземля, який фінішував п’ятим у спринті з двома штрафними колами.

Олімпіада-2014 (Сочі)

Олімпіада в російському місті Сочі 2014 року відбувалася на тлі Революції Гідності та початку окупації Криму. Незважаючи на складні обставини, Україна була представлена 43 спортсменами та здобула дві медалі – золоту і бронзову.

Обидві нагороди приніс біатлон. Віта Семеренко стала бронзовою призеркою в спринтерській гонці.

Реклама

Віта Семеренко / © Associated Press

Інша медаль абсолютно точно є однією з найбільш пам'ятних в історії виступів України на зимових Олімпіадах. Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна вибороли для української збірної "золото" жіночої естафети. У напруженій боротьбі за перемогу "синьо-жовті" випередили команду Росії, яку згодом позбавили "срібла" через допінг.

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна / © Associated Press

Україна на Іграх у Сочі замкнула топ-20 медального заліку.

Олімпіада-2018 (Пхенчхан)

На Олімпійські ігри 2018 року в південнокорейському Пхенчхані збірна України відправила найменшу кількість спортсменів за всю свою історію – 33. Утім, це не завадило "синьо-жовтим" привезти додому одну медаль – фристайліст Олександр Абраменко завоював "золото" у лижній акробатиці.

Олександр Абраменко / © Associated Press

Для України ця золота медаль стала історичною у фристайлі на Олімпійських іграх і дозволила посісти 21-ше місце в медальному заліку.

Реклама

Олімпіада-2022 (Пекін)

Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні відбувалися на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ до України. Від нашої країни до столиці Китаю вирушили 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Єдину медаль знову виборов Олександр Абраменко, який цього разу став срібним призером у лижній акробатиці.

"Срібло" Абраменка дозволило Україні посісти 25-те місце в медальному заліку Олімпіади-2022.

Олександр Абраменко / © Associated Press

Запам'яталися Ігри в Пекіні зокрема мовчазним протестом скелетоніста Владислава Гераскевича, який 11 лютого після свого виступу в кваліфікації підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

Реклама

Владислав Гераскевич / Суспільне Спорт

На жаль, заклик до миру не спрацював і вже 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, яка триває і досі.

Сподіваємося, що на Олімпіаді-2026 українські спортсмени зможуть завоювати якомога більше нагород. Тож уболіваємо за них, а також не забуваємо усіма можливими шляхами підтримувати наших воїнів, які ціною своїх життів виборюють для України незалежність від російських окупантів.