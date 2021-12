"Від****чи мої яйця": Ф'юрі вульгарно принизив Усика на камеру, українець відреагував

"Циганський король" повеселив Олександра своєю провокацією.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив непристойну заяву на адресу чемпіона за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика.

Нещодавно боксери зустрілися на вечорі боксу в Нью-Йорку, де в головному бою Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг Річарда Коммі.

Британець почав щось шептати українцеві на вухо. Пізніше Тайсона запитали, що ж він говорив Олександру. А Ф'юрі у притаманній йому манері проспівав: "Усику, від****чи мої яйця".

Оскільки зараз Усик перебуває в Дубаї, де займається перемовинами про можливе проведення там реваншу з Ентоні Джошуа, то представники ЗМІ не втритили нагоди запитати українця, що він думає про цю непристойну заяву від Ф'юрі.

Сашко не одразу зрозумів поставлене англійською мовою запитання, але коли йому переклали, то розреготався, махнув рукою, а потім з грізним виглядом відповів англійською: "Hey! Tyson, how are you!" ("Гей, Тайсоне, як справи?").

У вересні цього року Усик переміг Ентоні Джошуа та зосередив у своїх руках три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF. У жовтні Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

