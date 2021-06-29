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Від гірких сліз до скаженої радості: швейцарський фанат став героєм Мережі під час матчу Євро-2020 із Францією (відео)

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Від гірких сліз до скаженої радості: швейцарський фанат став героєм Мережі під час матчу Євро-2020 із Францією (відео)

twitter.com/FutbolBible

Неймовірні емоції уболівальника по ходу фантастичного матчу.

Швейцарський фанат став героєм Мережі після публікації ролика з його реакцією під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020, в якому збірна його країни сенсаційно обіграла команду Франції.

Камери зафіксували, як протягом однієї хвилини у вболівальника сталася разюча зміна емоцій - спочатку він неймовірно засмутився, пустивши сльозу, а через кілька моментів хлопець уже нестримно радів забитому наприкінці основного часу рятівному голу.

  • Основний і додатковий час матчу Франція - Швейцарія завершився внічию - 3:3. У серії пенальті перемогу здобула команда з країни сиру, годинників та шоколаду - 5:4.
  • У чвертьфіналі збірна Швейцарії зіграє з Іспанією.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, французька влада закликала фанатів не їхати до Росії на матч 1/4 фіналу Євро-2020.