"Від кого Василь планував нас захищати?": Беленюк відреагував на конфлікт між Ломаченком і Стерненком

Василь Ломаченко і Жан Беленюк (колаж)

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Триразовий олімпійський медаліст у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк відреагував на конфлікт між боксером Василем Ломаченком і волонтером Сергієм Стерненком.

"У контексті нещодавнього скандалу між Ломаченком, Стерненком та Притулою вирішив глянути стрічку Василя Ломаченка у ФБ.

У мене питань нема, Василь залишається вірним собі та своїм поглядам, і в цьому плані його важко назвати "боягузом" або "сциклом", як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка.

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Очевидно, він дійсно вірить в те, що публікує і не боїться виказувати свою позицію, незважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня в цій жорстокій війні Росії проти нас. Напевне, треба мати яйця, щоб на таке наважуватися стільки років поспіль.

Нижче єдине фото, що вибивається із загальної логічної лінії, та наштовхує мене на запитання – а від кого Василь планував нас захищати на початку повномасштабної війни?

Мені незрозуміло, як це фото з'явилося, списую на шоковий стан. Думаю, він жалкує про те, що воно взагалі потрапило до Мережі. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, доречніше звучить слово "боягуз", – написав Беленюк у своєму Telegram-каналі, додавши фото Ломаченка у військовій формі.

Василь Ломаченко у теробороні Білгород-Дністровського

Зазначимо, що Василь на початку повномасштабного російського вторгнення до України вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

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Ломаченко і Стерненко посварилися у коментарях до допису українського боксера у Facebook про обстріл росіянами Білгорода-Дністровського.

Стерненко назвав Василя зрадником і боягузом. У відповідь Ломаченко почав іронізувати про особисту охорону Стерненка та заявив, що людям в Україні несе загрозу не лише російська армія, а й ТЦК.

У коментарях Ломаченка також розніс ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер і засновник однойменного фонду Сергій Притула, якому боксер знайшов, що відповісти.

Нагадаємо, на початку червня цього року Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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