Від Миколенка до Еріксена: найгучніші футбольні трансфери зими 2022 року

Від Миколенка до Еріксена: найгучніші футбольні трансфери зими 2022 року

Розповідаємо про топові переходи, які відбулися цієї зими.

Зимове трансферне вікно у провідних європейських чемпіонатах закрилося 31 січня. Команди скористалися можливістю підсилити свої склади, щоб у новому році тішити уболівальників грою та результатами.

В Україні ж трансферне вікно закриється лише 2 березня. ТСН Проспорт підбиває підсумки зимового трансферного періоду, знайомлячи читачів з найдорожчими та найбільш гучними переходами.

Віталій Миколенко ("Динамо" Київ - "Евертон")

Переїзд лівого захисника київського "Динамо" та збірної України на туманний Альбіон став одній з найбільш обговорюваних тем українського футболу цієї зими. Столичний клуб вперше від часів відходу Андрія Ярмоленка за солідну суму продав свого вихованця до топового європейського чемпіонату.

Миколенко підписав з "ірисками" контракт до червня 2026 року. За футболіста збірної України "мерсисайдці" заплатили "Динамо" близько 23,5 мільйона євро. Це третій за вартістю трансфер "на вихід" в історії київського клубу.

Найдорожче "біло-сині" продали Андрія Ярмоленка дортмундській "Боруссії" - 25 мільйонів євро. На другому місці - трансфер Андрія Шевченка до "Мілана" - 23,91 млн євро.

http://www.evertonfc.com/

Душан Влахович ("Фіорентина" - "Ювентус")

22-річний сербський нападник став головним відкриттям Серії А першої частини сезону. Разом з нападником "Лаціо" Чіро Іммобіле серб очолює перегони бомбардирів Серії А - на рахунку Влаховича 17 голів у 21 матчі.

Через таку результативність "Стара синьйора" не поскупилася і заплатила за гравця 81,6 млн євро. Цей найдорожчий перехід у світовому футболі за цю зиму.

Перехід Влаховича до "Ювентуса" неабияк обурив фанатів "Фіорентини". Вони навіть погрожували розправою форварду, коли дізналися, що він збирається перейти до стану туринців. Після "зради" зіркового лідера команди офіційний фан-магазин "фіалок" пропонує фанатам замінити на футболках прізвище серба на будь-яке інше.

Ферран Торрес ("Манчестер Сіті" - "Барселона")

Каталонська "Барселона", попри значні фінансові труднощі, провела потужну трансферну кампанію. "Синьо-гранатові" підписали одразу трьох зіркових новачків. Найбільшу суму "блаугранас" виклали за нападника "Манчестер Сіті" Феррана Торреса - 55 млн євро.

Ще 10 млн євро передбачено як бонуси, якщо Торрес виграє "Золотий м'яч" або Лігу чемпіонів у складі "Барси". За 21-річного іспанця "Барселона" розрахується з "Манчестер Сіті" кількома траншами, починаючи від літа 2022-го.

Клаусула Феррана Торреса в каталонському клубі тепер складає 1 мільярд євро.

Зазначимо, що влітку 2020 року "Манчестер Сіті" придбав іспанця у Валенсії за 28 мільйонів євро. На Туманному Альбіоні він провів 43 матчі та забив 16 голів. Ферран є основним форвардом і найкращим бомбардиром збірної Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.

Адама Траоре ("Вулвергемптон" - "Барселона")

Іншим зимовим новачком каталонців став 26-річний атлетичний вінгер Адама Траоре, який на правах оренди прийшов з англійського "Вулвергемптона".

Траоре є вихованцем академії "Барселони", тому можна сказати, що він повернувся додому. "Синьо-гранатові" орендували Траоре у "вовків" до кінця сезону з правом викупу за 30 мільйонів євро.

За словами президента клубу Жоана Лапорти, каталонців мають намір ним скористатися. Але оскільки обов'язкового викупу оренда не передбачає, то Траоре своєю грою повинен переконати керівництво "Барси" викупити його контракт у "вовків".

П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал" - "Барселона")

В останній день зимового трансферного вікна "синьо-гранатові" оформили ще один гучний перехід. "Барселона" підписала форварда лондонського "Арсенала" П'єр-Емеріка Обамеянга.

До того ж дістався іспанській команді 32-річний габонець безкоштовно. Перед цим нападник розірвав контракт з "канонірами" й погодився на величезне зменшення зарплати.

Угода Обамеянга з "блаугранас" розрахована до червня 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону-2022/23. У контракті габонця прописана сума відступних у розмірі 100 мільйонів євро.

Луїс Діас ("Порту" - "Ліверпуль")

"Ліверпуль" цієї зими підсилився вінгером збірної Колумбії Луїсом Діасом. За 25-річного хавбека мерсисайдський клуб заплатив "Порту" солідну суму - 45 млн євро. Ще 15 млн євро "дракони" можуть отримати бонусами.

Луїс Діас був однією з головних зірок португальського клубу. Також він демонстрував чудові виступи за національну збірну, зокрема минулого літа на Кубку Америки забивав Аргентині та Бразилії. Діас є бронзовим призером континентальної першості у складі колумбійської збірної.

A message from our new Red #VamosLuis pic.twitter.com/Be82uaW5wq — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

Бруно Гімараес ("Ліон" - "Ньюкасл")

Нещодавно придбаний багатими шейхами "Ньюкасл" виклав 42,1 млн євро за півзахисника "Ліона" та збірної Бразилії Бруно Гімараеса. Ще 8 мільйонів євро передбачені як бонуси.

Цього сезону 24-річний Гімарайнш провів 25 матчів у складі французького клубу, віддавши шість гольових передач.

Цікаво, що "сороки" йдуть лише 18-ми в турнірній таблиці АПЛ. Якщо такого рівня трансфери не врятують команду від вильоту з елітного дивізіону, то це стане справжнім провалом.





Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.



Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

Кріс Вуд ("Бернлі" - "Ньюкасл")

Ще один топовий трансфер "сорок" цієї зими. "Ньюкасл" підписав 30-річного новозеландського форварда Кріса Вуда. Сума переходу склала 30 млн євро.

Контракт Вуда з "сороками" розрахований на 2,5 року. За свою кар'єру Вуд встиг пограти за "Вест Бромвіч", "Міллуолл", "Барнслі", "Брайтон", "Бірмінгем", "Лестер", "Іпсвіч", "Лідс", а останнім клубом був "Бернлі".

До того ж там Кріс зумів забити мінімум 10 голів у кожному з останніх чотирьох сезонів.

All Black and White.



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022

Люка Дінь ("Евертон" - "Астон Вілла")

28-річний французький лівий захисник міг стати конкурентом Віталія Миколенка на позиції лівого захисника, проте після конфлікту з колишнім тренером "ірисок" Рафаелем Бенітесом був проданий до "Астон Вілли". Вартість трансферу склала 30 млн євро.

Уже в своєму першому матчі за "левів" Дінь ледь не постраждав від дій уболівальників своєї колишньої команди. Після того, як Люка оформив асист у ворота "Евертона", шанувальники "мерсисайдців" з трибун кинули в гравця майже повною пляшкою з водою.

Додамо, що Дінь перебрався до мерсисайдського клубу з "Барселони" в 2018 році. За каталонців він виступав протягом двох років, зігравши у 29 поєдинках.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Антоні Марсіаль ("Манчестер Юнайтед" - "Севілья")

Іспанська "Севілья" взяла в оренду до кінця поточного сезону 26-річного нападника МЮ Антоні Марсіаля.

За інформацією ЗМІ, "Севілья" заплатила за оренду зіркового гравця 6 млн євро.

Француз був придбаний "червоними дияволами" у "Монако" в 2015 році за 60 млн євро. Відтоді він забив 79 голів у 268 матчах "манкуніанців" у всіх турнірах.

Донні ван де Бек ("Манчестер Юнайтед" - "Евертон")

Нідерландський півзахисник Донні ван де Бек на правах оренди перебрався з МЮ до "Евертона". "Іриски" орендували 24-річного футболіста до кінця цього сезону.

Ван де Бек був зіркою "Аякса", який сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. Влітку 2020 року "червоні дияволи" заплатили амстердамцям за гравця 40 млн євро. Однак ні Уле-Гунар Сульшер, ні Ральф Рангнік сповна не довіряли молодому футболісту. Можливо, в "Евертоні" Френка Лемпарда нідерландець зможе знову гучно заявити про себе.

Цього сезону ван де Бек зіграв у 14 матчах за манчестерську команду у всіх турнірах і відзначився лише одним голом. Контракт ван де Бека з МЮ чинний до червня 2025 року.

Welcome to Everton Football Club, @Donny_beek6! ✍️ — Everton (@Everton) January 31, 2022

Деле Аллі ("Тоттенгем" - "Евертон")

Перед закриттям трансферного вікна "іриски" оголосили про повноцінний трансфер півзахисника "шпор" Деле Аллі.

25-річний англієць перебрався до "мерсисайдців" безкоштовно, але "Тоттенгем" отримає 12 млн євро після 20 матчів Аллі у складі "Евертона". Ще ще 35-40 млн бєвро удуть виплачені після досягнення інших цілей гравцем або командою.

Аллі перейшов до "Тоттенгема" з "МК Донс" у лютому 2015 року. За лондонську команду півзахисник провів 269 матчів, у яких забив 67 голів та віддав 61 гольову передачу. Нинішнього сезону Деле став автором двох голів та однієї результативної передачі у 18 матчах у всіх турнірах.

Деян Кулусевскі ("Ювентус" - "Тоттенгем")

21-річний шведський півзахисник орендований "шпорами" у "Старої синьйори" до літа 2023 року за 10 млн євро. Крім того, передбачена опція викупу гравця за 40 млн євро.

У нинішньому сезоні швед зіграв у 20 матчах туринців у Серії А, відзначився голом і 3 результативними передачами.

Крістіан Еріксен (без клубу - "Брентфорд")

Зимове трансферке вікно також ознаменувалося великим поверненням. Данський футболіст Крістіан Еріксен, який пережив зупинку серця на Євро-2020, знайшов новий клуб. 29-річний півзахисник наступні пів року виступатиме за новачка англійської Прем'єр-ліги - "Брентфорд".

Еріксен вже має досвід виступів в АПЛ. Від 2013 до 2020 року він провів у лондонському "Тоттенгемі".

Останнім клубом Еріксена був міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;

Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону-2020/2021.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



The Danish international will link up with Bees for rest of season



https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

Давід Нерес ("Аякс" - "Шахтар" Донецьк)

Донецький "Шахтар" цієї зими підірвав трансферну бомбу, придбавши зіркового вінгера амстердамського "Аякса" - Давіда Нереса.

За трансфер 24-річного бразильця "гірники" заплатили 12 мільйонів євро. Ще чотири мільйони "Аякс" може отримати, як бонуси.

Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давіда у 22 млн євро.

Владислав Супряга ("Динамо" Київ - "Сампдорія")

Трансферна сага про Владислава Супрягу, якого дехто навіть називав "новим Шевченком", нарешті підійшла до свого завершення. 21-річний український форвард "Динамо", до кінця сезону виступатиме в оренді за італійську "Сампдорію".

Також генуезька команда отримала право викупу контракту гравця після завершення терміну оренди.

У цьому сезоні Супряга провів лише 6 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Головний тренер киян Мірча Луческу неодноразово був розчарований грою Владислава, тому перехід форварда є логічною спробою реанімувати свою кар'єру.

twitter.com/sampdoria

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