Від Пекіна-2008 до Парижа-2024: дворазова олімпійська чемпіонка Харлан побила історичний рекорд

Ольга стала рекордсменкою за найдовшим інтервалом між двома золотими медалями у фехтуванні на Олімпійських іграх.

Українська шаблістка Ольга Харлан встановила історичний рекорд у фехтуванні, здобувши "золото" на Олімпійських іграх-2024.

На Олімпіаді в Парижі 33-річна Харлан тріумфувала в командному турнірі разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук та Юлію Бакастовою.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Це друга золота медаль Олімпійських ігор у кар'єрі Харлан. Свою першу олімпійську нагороду найвищого ґатунку вона завоювала на своїй дебютній Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Тоді Ольга виборола командне "золото" з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хомровою.

Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик і Олена Хомрова виграли "золото" Олімпіади-2008 у командній шаблі / Фото: Associated Press

Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик і Олена Хомрова виграли "золото" Олімпіади-2008 у командній шаблі

Тож між золотими медалями Харлан на Олімпійських іграх минуло 16 років. Це абсолютний рекорд. Ніхто в історії жіночого фехтування не мав настільки довгу паузу між двома золотими медалями на Олімпіадах.

Попередній рекорд належав радянським фехтувальницям на рапірі Олександрі Забеліній та Галині Гороховій, які спільно вигравали "золото" в команді з різницею в 12 років – на Олімпійських іграх 1960 та 1972 років.

"Харлан залишається, команда змінюється. Не вірю, що це відбувається. Ми і з тією командою, що була в Пекіні, спілкуємося, ми всі і досі команда. Це і їхня медаль також", – сказала Ольга в коментарі Суспільне Спорт після перемоги у фіналі.

Зазначимо, що Харлан виборола дві медалі на Олімпіаді в Парижі. Крім командного "золота", вона завоювала "бронзу" в особистій першості.

Для Харлан "золото" командних змагань Парижа-2024 стало шостою олімпійською нагородою в кар'єрі. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі: стала олімпійською чемпіонкою 2008-го та срібною призеркою 2016 року в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012-го та 2016 років.

Таким чином, Харлан стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

"Золото" в командній шаблі – перша нагорода України найвищого ґатунку на Олімпіаді-2024.

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