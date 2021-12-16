Від перемоги відділила одна хиба: Валентина Семеренко прикро втратила медаль на Кубку IBU

Від перемоги відділила одна хиба: Валентина Семеренко прикро втратила медаль на Кубку IBU

Неточний постріл на останній стрільбі коштував українці потрапляння до призової трійки.

Українка Валентина Семеренко не змогла зачепитися за медаль в індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.

35-річна спортсменка показала четвертий результат, хоча була максимально близькою до призової трійки.

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Після трьох вогневих рубежів українка лідирувала в проміжному протоколі з 17-секундним відривом від найближчої переслідувачки. Однак на останній стрільбі Валентина не закрила одну мішень.

В індивідуальній гонці кожен неточний постріл - це додаткова хвилина штрафу. Це й відкинуло нашу співвітчизницю з першого місця на четверте. Переможниці гонки - Елізабет Хогберг зі Швеції - українка програла 44,1 секунди.

"Срібло" виграла Франциска Гільдебранд з Німеччини, а "бронзу" - норвежка Марте Кракстад Йохансен.

Кубок IBU. Обертілліах. Жінки. Результати індивідуальної гонки

1. Елізабет Хогберг (Швеція, 0+0+0+0) 43:44.4

2. Франциска Гільдебранд (Німеччина, 0+1+0+0) +5.7

3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегія, 0+0+0+0) +35.7

4. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +44.1

...

39. Віта Семеренко (Україна, 0+0+2+2) +4:58.0

50. Анна Кривонос (Україна, 0+2+0+2) +5:54.4

52. Катерина Бех (Україна, 4+0+0+2) +6:01.4

54. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+0+2) +6:31.4

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