Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

Російські загарбники продовжують намагатися знищити український народ. Серед численних жертв вторгнення окупантів зокрема і українські спортсмени.
За більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
За словами міністра, зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.
"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - зазначив Гутцайт.
Міністерство молоді та спорту України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Як раніше повідомляв ТСН Проспорт, чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів. Також у боях з російськими загарбниками віддав життя відомий український боксер Олег Прудкий.
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