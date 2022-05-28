Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

Російські загарбники продовжують намагатися знищити український народ. Серед численних жертв вторгнення окупантів зокрема і українські спортсмени.

За більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За словами міністра, зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - зазначив Гутцайт.

Міністерство молоді та спорту України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як раніше повідомляв ТСН Проспорт, чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів. Також у боях з російськими загарбниками віддав життя відомий український боксер Олег Прудкий.

Як спортсмени можуть виїхати за кордон на змагання: міністр Гутцайт про спорт в умовах війни

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