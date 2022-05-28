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Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

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Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

Фото: pixabay.com

Російські загарбники продовжують намагатися знищити український народ. Серед численних жертв вторгнення окупантів зокрема і українські спортсмени.

За більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За словами міністра, зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - зазначив Гутцайт.

Міністерство молоді та спорту України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як раніше повідомляв ТСН Проспорт, чемпіон України з кікбоксингу загинув, обороняючи Маріуполь від російських окупантів. Також у боях з російськими загарбниками віддав життя відомий український боксер Олег Прудкий.

Як спортсмени можуть виїхати за кордон на змагання: міністр Гутцайт про спорт в умовах війни

Як спортсмени можуть виїхати за кордон на змагання: міністр Гутцайт про спорт в умовах війни

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