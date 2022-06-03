Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські спортсмени вибороли 619 медалей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські спортсмени вибороли 619 медалей

Поки мужні захисники України протистоять збройній агресії Росії, українські спортсмени ведуть боротьбу на своєму фронті.

Від початку повномасштабної війни, яку Російська Федерація 24 лютого розв'язала проти України, наші спортсмени зуміли виграти на міжнародних турнірах аж 619 нагород.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у себе в Facebook.

"100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо стрій і виборюємо Перемогу на всіх фронтах.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України українські спортсмени та спортсменки вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю - 619 нагород:

296 золотих,

176 срібних,

147 бронзових.

Дякую спортсменам за перемоги на спортивному фронті. Дякую всім захисникам України, які щодня роблять можливими ці та всі майбутні наші перемоги. Пишаємося вами і вболіваємо за Україну!" - написав міністр.

facebook.com/vgytzait

Раніше Гутцайт назвав кількість спортсменів, які захищають Україну від російських окупантів.

Як тренуються українські спортсмени в умовах війни – Вадим Гутцайт

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