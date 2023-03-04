Від поразки не врятував: Циганков віддав асист у третьому поспіль матчі "Жирони" в Ла Лізі (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді поступилася "Хетафе" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги – 3:2 .

Ще до перерви господарі тричі вразили ворота жирондинців. Дублем відзначився Енес Унал, який спочатку забив з гри, а потім реалізував пенальті. На 43-й хвилині Борха Майораль зробив рахунок розгромним.

Утім, на початку другої половини зустрічі "Жирона" скоротила відставання – на 54-й хвилині Валентін Кастельянос забив після передачі Циганкова. Українець відзначився асистом у третьому поспіль матчі "Жирони" в чемпіонаті Іспанії.

На 80-й хвилині жирондинці забили ще один м'яч зусиллями Мігеля Гутьєрреса, проте уникнути поразки каталонцям не вдалося.

"Жирона" (30 очок) залишилася на 11-му місці у Прімері. "Хетафе" (25 балів) піднявся на 16-ту позицію.

У наступному турі команда Циганкова 13 березня прийме "Атлетіко", а "темно-сині" 10 березня на виїзді зіграють проти "Кадіса".

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