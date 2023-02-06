Від поразки не врятував: Малиновський забив дебютний гол за "Марсель" у чемпіонаті Франції (відео)

Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський забив перший гол у складі нової команди. Це сталося в матчі 22-го туру чемпіонату Франції проти "Ніцци".

Малиновський розпочав поєдинок на лавці для запасних. Після першого тайму "провансальці" програвали з рахунком 0:2 – за гостей забили Соф'ян Діоп і Гаетан Лаборд.

Тож у перерві Руслана випустили на заміну, аби рятувати ситуацію. А вже на 60-й хвилині Малиновський скоротив відставання своєї команди. Отримавши передачу з флангу від Алексіса Санчеса, українець з меж штрафного майданчика потужно відправив м'яч у дальній кут.

Цей гол став для Руслана першим від моменту його переходу до "Марселя" з італійської "Аталанти".

Відео гола Малиновського

Уникнути поразки команді українця не вдалося. На 85-й хвилині Білал Браїмі забив третій м'яч у ворота "провансальців", встановивши підсумковий рахунок у цій зустрічі – 1:3 .

Огляд матчу

Незважаючи на програш, "Марсель" (46 очок) залишився на другому місці в Лізі 1. Однак відставання клубу Малиновського від лідера чемпіонату – ПСЖ – зросло до 8 балів. "Ніцца" (34 пункти) піднялася на восьму сходинку.

У наступному турі "Марсель" 11 лютого на виїзді зіграє проти "Клермона". Днем раніше "Ніцца" прийме "Аяччо".

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