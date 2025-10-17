ТСН у соціальних мережах

Від Роналду до Ямаля: Forbes назвав топ-10 високооплачуваних футболістів світу

Найбільші доходи серед усіх футболістів світу має португалець Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду та Ламін Ямаль

Кріштіану Роналду та Ламін Ямаль / © Associated Press

Авторитений журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Очолює його форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Як повідомляє видання, загальний дохід 40-річного португальця складає 280 мільйонів доларів на рік: 230 млн доларів "на полі" (зарплата, призові, бонуси) та 50 млн доларів "поза полем" (спонсорські угоди, бізнес).

Друге місце в цьому рейтингу посідає нападник американського "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, чий загальний дохід оцінються в 130 млн доларів.

На третій сходинці розташувався французький форвард саудівського "Аль-Іттіхада" Карім Бензема – 104 млн доларів.

Замикає топ-10 списку 18-річний вінгер каталонської "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль – 43 млн доларів.

Топ-10 високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes

1. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") – 280 млн доларів (230 млн "на полі" + 50 млн "поза полем")

2. Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі) – 130 (60+70) млн

3. Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") – 104 (100+4) млн

4. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид) – 95 (70+25) млн

5. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") – 80 (60+20) млн

6. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид) – 60 (40+20) млн

7. Мохамед Салах ("Ліверпуль") – 55 (35+20) млн

8. Садіо Мане ("Аль-Наср") – 54 (50+4) млн

9. Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид) – 44 (29+15) млн

10. Ламін Ямаль ("Барселона") – 43 (33+10) млн

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив рекорд за забитими голами у кваліфікації чемпіонатів світу.

