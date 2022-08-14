Від розгрому врятував лише VAR: "Баварія" впевнено перемогла "вовків" та продовжує лідирувати в Бундеслізі

У неділю, 14 серпня, мюнхенська "Баварія" на домашньому полі перемогла "Вольфсбург" у другому турі чемпіонату Німеччини-2022/23.

"Баварія" Мюнхен обіграла "Вольфсбург" у матчі другого туру Бундесліги - 2:0 .

Обидва голи були забиті ще до перерви. Спочатку на 33-й хвилині відзначився Джамал Мусіала, а за хвилину до кінця першого тайму Томас Мюллер подовоїв перевагу своєї команди.

Зазначимо, що "Баварія" забила перший гол на 20-й хвилині, але арбірт скасував його після перегляду VAR.

На 58-й хвилині Садіо Мане забив третій гол своєї команди, але арбірт помітив офсайд, який підтвердила система відеоповторів.

У третьому турі чемпіонату Німеччини "мюнхенці" 21 серпня зустрінуться у виїзному матчі з "Бохумом". "Вольфсбург" за день до цього вдома прийме "Шальке".

Після двох турів "Баварія" має шість очок та лідирує у турнірній таблиці Бундесліги. "Вольфсбург" має одне очко і розташовується на 15-й позиції.

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