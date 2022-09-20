"Від своїх слів не відмовляюся": Петраков – про штраф за висловлювання про РФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував спроби РФС дискваліфікувати його за висловлювання про Росію.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не відмовляється від своїх слів, за які його покарала УЄФА.

Про це керманич "синьо-жовтих" сказав на прессконференції напередодні матчу Ліги націй проти Шотландії.

"Я можу повторити все, що сказав. Хай розбираються юристи, а я від своїх слів не відмовляюсь. Штраф – це правда, президент нашої Асоціації вже мені повідомив. Але я не знаю, яка там сума.

Я не буду коментувати вердикт УЄФА відсторонити Росію від Євро, а Білорусь залишити. У нас добрі стосунки, організація і президент Чеферін нам дуже допомагають, тому я не буду коментувати ці рішення", – сказав він.

Також Петраков розповів про кадровий стан команди.

"У Миколенка та Коваленка мікротравми. А так усі здорові. Зараз хлопці вийдуть на тренування, перевірять своє самопочуття. У нас усе добре, готуємося до гри", - зазначив він.

Нагадаємо, що українська фанатська спільнота обурилася згоді глави УАФ Андрія Павелка зі штрафом головному тренеру футбольної збірної Олександру Петракову

Поєдинок Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго у середу, 21 вересня. Початок - 21:45. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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