Від ворожих обстрілів зазнали пошкоджень 53 спортивних та 18 молодіжних об’єктів - Мінспорту

Від ворожих обстрілів зазнали пошкоджень 53 спортивних та 18 молодіжних об’єктів - Мінспорту

Російські окупаційні війська за час вторгнення пошкодили в Україні 71 об’єкт спортивної та молодіжної інфраструктури, 13 з них – зруйновано.

Найбільше постраждали спортивні та молодіжні об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині. Також руйнувань зазнали цивільні спортивні об’єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та Києва.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

За час вторгнення через ворожі обстріли:

– зруйновано 12 спортивних та 1 молодіжний об’єкт;

– пошкоджено 41 спортивний та 17 молодіжних об’єктів.

Загалом руйнувань зазнав 71 об’єкт. Їх характер – від вибитих вікон та зруйнованого даху до знищених або суттєво та частково пошкоджених будівель і майна.

Зазначається, що наразі список зруйнованих або пошкоджених об’єктів спортивної та молодіжної інфраструктури неповний через розмінування територій або відсутність інформації з тимчасово окупованих регіонів.

Нагадаємо, що колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Читайте також:

"Вони були розстріляні в потилицю": президент клубу УПЛ - про воєнний злочин, який стався у нього вдома

Андрій Шевченко та Борис Джонсон відвідали благодійну акцію для допомоги Україні у війні з Росією

"Впевнений, усі ми перейдемо": Ребров - про українську мову та сварку з чоловіком у футболці "Росія"