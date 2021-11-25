Від "золота" відділили три секунди: Україна виграла медаль в дебютній гонці біатлонного сезону

Від "золота" відділили три секунди: Україна виграла медаль в дебютній гонці біатлонного сезону

Дар'я Блашко взяла "бронзу" на Кубку IBU.

Українка Дар'я Блашко завоювала бронзову нагороду на першому офіційному старті біатлонного сезону 2021/22. Наша 25-річна співвітчизниця стала третьою в жіночому спринті на етапі Кубка IBU у шведському Ідрі.

Дар'я припустилася однієї хиби на стрільбі лежачи, та бездоганно відпрацювала "стійку". Блашко програла 3,1 секунди переможниці спринту, німкені Маріон Візенсартер. Друге місце посіла француженка Каролін Коломбо, яка виявилася швидшою за українку на 2,6 секунди.

Другий найкращий результат серед українок показала Ольга Абрамова - 13-те місце. Катерина Бех стала 16-ю за підсумками спринту.

Кубок IBU. Перший етап, Ідре (Швеція). Жіночий спринт

1. Маріон Візенсартер (Німеччина, 0+1) 21:02.3

2. Каролін Коломбо (Франція, 0+2) +0,5

3. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +3,1

...

13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7

16. Катерина Бех (1+0) +47,8

31. Надія Бєлкіна (1+1) +1:17,7

60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5

Нагадаємо, Кубок світу з біатлону-2021/22 стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. До вашої уваги повний календар і розклад усіх гонок.