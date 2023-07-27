Видали гольове шоу: "Арсенал" без Зінченка у видовищній "перестрілці" здолав "Барселону" (відео)

Команди забили вісім голів на двох.

Лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка переміг "Барселону" в товариському матчі, який відбувся в ніч проти 27 липня у Лос-Анджелесі. Зустріч завершилася з рахунком 5:3 .

Уже на 7-й хвилині гри каталонців вивів уперед Роберт Левандовські. Через шість хвилин "каноніри" відігралися – голом відзначився Букайо Сака.

На 22-й хвилині Сака міг виводити "Арсенал" вперед, але не реалізував пенальті. На 34-й хвилині підопічні Хаві знову були попереду – забив Рафінья.

Однак ще до перерви "гармаші" зрівняли рахунок зусиллями новачка клубу Кая Гаверца, який влітку перебрався до "Арсенала" з "Челсі".

У другому таймі обидві команди продовжили тішити уболівальників забитими м'ячами. У складі лондонців дубль оформив Леандро Троссард, на що "блаугранс" відповіли голом Феррана Торреса.

Остаточний рахунок у цій результативній зустрічі за хвилину до кінці основного часу встановив півзахисник лондонського клубу Фабіу Вієйра.

Огляд матчу

Зазначимо, що Зінченко не брав участь у цьому матчі. Український захисник пропустив поєдинок через травму.

Для "Арсенала" це був третій матч в рамках підготовки до нового сезону. Раніше лондонський клуб розгромив збірну зірок МЛС (5:0) і програв "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Новий сезон команда Мікеля Артети розпочне 6 серпня матчем за Суперкубок Англії з "Манчестер Сіті".

У "Барселони" попереду контрольні матчі проти "Реала" (30 липня) і "Мілана" (2 серпня). У стартовому матчі чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" 13 серпня на виїзді зустрінуться з "Хетафе".

Нагадаємо, минулого сезону "Арсенал" посів друге місце в АПЛ, на фініші програвши "Манчестер Сіті" боротьбу за чемпіонство. "Барселона" ж виграла чемпіонство в Іспанії.

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