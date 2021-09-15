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Видав потужний старт сезону: Реброва визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Видав потужний старт сезону: Реброва визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

twitter.com/alainfcae

Команда українського фахівця ще не втратила жодного очка та очолює турнірну таблицю.

Український керманич "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками серпня.

У боротьбі за цей приз 47-річний фахівець обійшов Махді Алі з "Шабаб Аль-Ахлі" і Абдулазіза Аль-Анбері з "Аль-Шарджі".

"Аль-Айн" Реброва розпочав новий сезон з трьох перемог у трьох турах і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці. Команда українця виграли всі поєдинки із загальним рахунком 6:1.

  • Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.
  • Раніше Ребров також очолював київське "Динамо", з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.
  • Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".
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