Видав потужний старт сезону: Реброва визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Команда українського фахівця ще не втратила жодного очка та очолює турнірну таблицю.

Український керманич "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками серпня.

У боротьбі за цей приз 47-річний фахівець обійшов Махді Алі з "Шабаб Аль-Ахлі" і Абдулазіза Аль-Анбері з "Аль-Шарджі".

"Аль-Айн" Реброва розпочав новий сезон з трьох перемог у трьох турах і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці. Команда українця виграли всі поєдинки із загальним рахунком 6:1.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس #نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо", з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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