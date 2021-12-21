Видав яскравий перфоманс: український футболіст потрапив до команди тижня в Чемпіонаті Бельгії

Видав яскравий перфоманс: український футболіст потрапив до команди тижня в Чемпіонаті Бельгії

Роман Безус відзначився двома результативними діями у матчі 20-го туру Ліги Жупіле.

Український півзахисник "Гента" Роман Безус потрапив до команди тижня 20-го туру Чемпіонату Бельгії.

У поєдинку проти "Сент-Трюйдена" 31-річний українець відзначився двома результативними передачами.

Результативні дії Безуса допомогли його команді здобути перемогу з рахунком 2:1 .

Як наслідок, Роман був включений до символічної збірної туру Ліги Жупіле за версією порталу SofaScore, отримавши оцінку 8,0 бала.

У нинішньому сезоні Чемпіонату Бельгії на рахунку Безуса 13 матчів, 2 голи та 4 асисти.

Після 20 турів "буйволи" посідають п'яту сходинку, набравши 33 бали. Несподіваним лідером чемпіонату є новачок елітного дивізіону "Сент-Жиллуаз", який на 6 очок випереджає "Брюгге".

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