Відбір до ЧС-2022: матч збірної України у Львові зможуть відвідати далеко не всі вболівальники

Відбір до ЧС-2022: матч збірної України у Львові зможуть відвідати далеко не всі вболівальники

Поєдинок розпочнеться 12 жовтня о 21:45.

Поєдинок 8-го туру відбору до Чемпіонату світу-2022 між збірними України та Боснії і Герцеговини, який буде зіграно у Львові, зможуть відвідати далеко не всі вболівальники.

Про це йдеться в заяві стадіону "Арена-Львів" на Facebook.

Так, потрапити на гру зможуть лише ті, хто має з собою паспорт про вакцинації або тест на COVID-19. Зазначається, що організатори очікують на цю зустріч близько 20 тисяч вболівальників.

"Постанова Кабміну №1236 передбачає можливість проведення вказаних спортивних заходів під які підпадає футбольний матч в межах жовтої зони із заповненістю стадіону, або спортивної арени не більше 2/3. Водночас ми чітко розуміємо, що ми фіксуємо погіршення епідситуації в області", - сказав перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Для дотримання карантинних норм під час матчу рішенням комісії на стадіон впускатимуть вболівальників лише за наявності:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції не більш як за 72 години до початку заходу;

експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до початку заходу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Наостанок організатори матчу наголошують, вболівальникам обов’язково необхідно роздрукувати квитки.

Матч Україна - Боснія та Герцеговина розпочнеться у вівторок, 12 жовтня, о 21:45 за київським часом;

Перед грою з боснійцями підопічні Олександра Петракова проведуть на виїзді ще один поєдинок кваліфікації на світову першість проти Фінляндії (9 жовтня, о 19:00);

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція.

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