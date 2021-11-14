Відбір на ЧС-2022: Північна Македонія переконливо обіграла Ісландію та пробилася в стикові матчі

Відбір на ЧС-2022: Північна Македонія переконливо обіграла Ісландію та пробилася в стикові матчі

Македонці випередили румунів у боротьбі за друге місце в групі J.

Збірна Північної Македонії розібралася з Ісландією ( 3:1 ) в матчі заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та забезпечила собі участь у плейоф за право зіграти на мундіалі в Катарі.

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Уже на 7-й хвилині Езджан Аліоскі вивів господарів поля вперед. До перерви македонці забили знову, але м'яч Дарко Чурлінова було скасовано через офсайд.

На початку другого тайму Йон Дагур Торстейнссон відновив статус-кво у цій зустрічі. Проте успіх ісландців виявився тимчасовим - дубль півзахисника італійського "Наполі" Еліфа Ельмаса приніс македонцям впевнену перемогу.

Зазначимо, що ісландці завершували гру в меншості. На 79-й хвилині Ісак Йоганнессон отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

У паралельних матчах цієї групи Німеччина розгромила Вірменію (4:1), а Румунія обіграла Ліхтенштейн (2:0).

У підсумку переможцями групи J стали німці (27 очок), які ще в жовтні гарантували собі путівку на мундіаль. Північна Македонія з 18 балами фінішувала другою та побореться за вихід на ЧС-2022 у стикових матчах.

Далі в цій групі розташувалися Румунія (17 очок), Вірменія (12), Ісландія (9) та Ліхтенштейн (1).

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Згідно з регламентом, переможці груп напряму виходять до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Хорватія перемогла Росію, відібравши в РФ пряму путівку на світову першість.

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