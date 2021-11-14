Відбір на ЧС-2022: розклади для збірної України перед останнім туром, як "синьо-жовтим" вийти до плейоф

Відбір на ЧС-2022: розклади для збірної України перед останнім туром, як "синьо-жовтим" вийти до плейоф

Розбираємо всі можливі варіанти, які дозволять нашій команді посісти друге місце в групі.

Європейська кваліфікація на Чемпіонат світу-2022 наближається до свого завершення. Національним командам залишилося провести по одному поєдинку, після чого стануть відомі всі володарі 10 прямих путівок на мундіаль та імена 12 учасників стикових матчів.

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Збірна України підходить до вирішального туру не в найкращому турнірному становищі. Перемога фінів над боснійцями в матчі передостаннього туру, який команда Олександра Петракова пропускала, дозволила "суомі" посунути українців з другої сходинки в групі. Франція ж, познущавшись із Казахстану, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль в Катарі.

ТСН Проспорт детально розповідає про ситуація в групі збірної України перед заключним туром і розглядає варіанти, за яких наша національна команда таки фінішує другою та потрапить у стикові матчі за право зіграти на планетарній першості.

Турнірна таблиця групи D перед останнім туром:

Франція (15 очок, 7 матчів); Фінляндія (11, 7), Україна (9, 7); Боснія та Герцеговина (7, 7); Казахстан (3, 8).

Матчі, що залишилися:

16 листопада (21:45): Фінляндія - Франція, Боснія та Герцеговина - Україна

Що потрібно збірній України для виходу до плейоф

Перемога України над Боснією і Герцеговиною та поразка фінів від Франції у паралельному матчі. У такому випадку підопічні Петракова точно посядуть другу позицію в групі, випередивши "суомі" в підсумковій таблиці на одне очко (12 проти 11). Перемога України над Боснією і Герцеговиною та нічия в поєдинку Фінляндія - Франція за умови, що "синьо-жовті" матимуть перевагу над фінами за додатковими показниками .

У разі рівності очок на визначення позицій команд в групі впливають додаткові показники. Головний з них - різниця забитих і пропущених м'ячів. Перед останнім туром у "синьо-жовтих" різниця м'ячів становить 9:8, а у "суомі" - 10:8.

Додаткові показники за рівності очок у двох та більше команд:

1. Різниця забитих м'ячів

2. Кількість м'ячів, забитих у всіх іграх

3. Результат очних зустрічей

4. Жеребкування

Тобто якщо в матчі Фінляндія - Франція рахунок буде 0:0, то Україні достатньо здолати Боснію і Герцеговину з різницею в один м'яч. Це дозволить українцям щонайменше зрівнятися з фінами за різницею голів та обійти їх завдяки очним зустрічам (у Києві команди розписали нічию 1:1, а в Гельсінкі українці здолали фінів 2:1).

Якщо ж Фінляндія та Франція зіграють у результативну нічию, то українцям необхідно буде обігрувати боснійців з більшою кількістю забитих м'ячів. Наприклад, якщо фіни з французами закінчать матч із рахунком 2:2, то Україну задовільнить перемога над боснійцями з рахунком 3:2 та більше.

Якщо Фінляндія зіграє з Францією внічию з будь-яким рахунком, то Україну гарантовано влаштує перемога над Боснією і Герцеговиною з різницею у два м'ячі. У такому разі у фінів різниця м'ячів залишиться +2, а в України вона стане як мінімум +3, що й дозволить "синьо-жовтим" фінішувати другими в своїй групі.

Однак якщо Фінляндія в останньому турі переможе Францію, то точно збереже за собою другу сходинку і абсолютно не важливо, з яких рахунком Україна переможе боснійців.

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Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.

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