Відбір на ЧС-2023 з баскетболу: домашній матч збірної України з чемпіонами світу перенесено

Відбір на ЧС-2023 з баскетболу: домашній матч збірної України з чемпіонами світу перенесено

"Синьо-жовті" не зможуть прийняти іспанців 27 лютого.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про перенесення матчу кваліфікації до Чемпіонату світу-2023 між збірними України та Іспанії.

Поєдинок був запланований на 27 лютого в Києві, але, з огляду на загрозу повномасштабного вторгнення Росії, гру довелося відкласти до літа 2022 року.

Про це повідомляється в заяві президента Федерації баскетболу Іспанії Хорхе Гарбахоси.

"Ми були готові зіграти два матчі цього кваліфікаційного вікна, але вважаємо, що ФІБА ухвалила найправильніше та найвідповідальніше рішення. Ми шкодуємо про ситуацію, яку переживають наші друзі в Україні, і віримо, що незабаром вони зможуть повернутися до нормального життя.

Ми були відкриті для різних рішень. Зокрема - могли провести два матчі (24 та 27 лютого - прим.) у Кордобі. Але розуміємо, що ФБУ скористалася наданою ФІБА можливістю відкласти зустріч до наступного червневого вікна. Ми сподіваємося, що на той час будь-який натяк на війну буде забутий", - йдеться в заяві.

Таким чином, у лютому Україна та Іспанія зіграють лише один очний матч. Чинні чемпіони світу 24 лютого приймуть "синьо-жовтих" у Кордобі. Гра на паркеті арени "Віста Алегре" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу-2023 виїзною поразкою від збірної Грузії, після чого вдома впевнено перемогла команду Північної Македонії.

Три найкращих команди з нашої групи G вийдуть до другого групового раунду кваліфікації, де об'єднаються трьома кращими збірними квартеру Н.

Читайте також:

"Героєм себе не вважаю": американський легіонер "Київ-Баскету" - про рішення залишитися в Україні

Український баскетбольний клуб заявив на матч помічника головного тренера: що до цього призвело

"Путін - загроза цьому світу": гравець НБА висловив підтримку Україні перед російською агресією