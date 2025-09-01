ТСН у соціальних мережах

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 5-го туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Від 4 до 6 вересня відбудуться матчі 5-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У цьому турі збірна України стартує у кваліфікації на Мундіаль поєдинком проти Франції, який відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві.

Того ж дня в іншому матчі групи D зустрінуться команди Ісландії та Азербайджану.

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 5-го туру

Четвер, 4 вересня

Група J. 17:00. Казахстан – Уельс

Група E. 19:00. Грузія – Туреччина

Група G. 19:00. Литва – Мальта

Група G. 21:45. Нідерланди – Польща

Група A. 21:45. Словаччина – Німеччина

Група E. 21:45. Болгарія – Іспанія

Група A. 21:45. Люксембург – Північна Ірландія

Група J. 21:45. Ліхтенштейн – Бельгія

П'ятниця, 5 вересня

Група C. 21:45. Данія – Шотландія

Група B. 21:45. Швейцарія – Косово

Група D. 21:45. Україна – Франція

Група C. 21:45. Греція – Білорусь

Група B. 21:45. Словенія – Швеція

Група D. 21:45. Ісландія – Азербайджан

Група L. 21:45. Чорногорія – Чехія

Група L. 21:45. Фарерські острови – Хорватія

Група I. 21:45. Молдова – Ізраїль

Група I. 21:45. Італія – Естонія

Субота, 6 вересня

Група K. 16:00. Латвія – Сербія

Група K. 19:00. Англія – Андорра

Група F. 19:00. Вірменія – Португалія

Група F. 21:45. Ірландія – Угорщина

Група H. 21:45. Сан-Марино – Боснія та Герцеговина

Група H. 21:45. Австрія – Кіпр

На нашому сайті можна переглянути усі групи та турнірні таблиці європейського відбору на ЧС-2026, що оновлюються після зіграних матчів.

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

