Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 5-го туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.
Від 4 до 6 вересня відбудуться матчі 5-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
У цьому турі збірна України стартує у кваліфікації на Мундіаль поєдинком проти Франції, який відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві.
Того ж дня в іншому матчі групи D зустрінуться команди Ісландії та Азербайджану.
Четвер, 4 вересня
Група J. 17:00. Казахстан – Уельс
Група E. 19:00. Грузія – Туреччина
Група G. 19:00. Литва – Мальта
Група G. 21:45. Нідерланди – Польща
Група A. 21:45. Словаччина – Німеччина
Група E. 21:45. Болгарія – Іспанія
Група A. 21:45. Люксембург – Північна Ірландія
Група J. 21:45. Ліхтенштейн – Бельгія
П'ятниця, 5 вересня
Група C. 21:45. Данія – Шотландія
Група B. 21:45. Швейцарія – Косово
Група D. 21:45. Україна – Франція
Група C. 21:45. Греція – Білорусь
Група B. 21:45. Словенія – Швеція
Група D. 21:45. Ісландія – Азербайджан
Група L. 21:45. Чорногорія – Чехія
Група L. 21:45. Фарерські острови – Хорватія
Група I. 21:45. Молдова – Ізраїль
Група I. 21:45. Італія – Естонія
Субота, 6 вересня
Група K. 16:00. Латвія – Сербія
Група K. 19:00. Англія – Андорра
Група F. 19:00. Вірменія – Португалія
Група F. 21:45. Ірландія – Угорщина
Група H. 21:45. Сан-Марино – Боснія та Герцеговина
Група H. 21:45. Австрія – Кіпр
На нашому сайті можна переглянути усі групи та турнірні таблиці європейського відбору на ЧС-2026, що оновлюються після зіграних матчів.
Формат європейського відбору на ЧС-2026
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.