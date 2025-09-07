Уболівальники збірної України / © Associated Press

Від 7 до 9 вересня відбудуться матчі 6-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе свій другий поєдинок у кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва зіграє з Азербайджаном у Баку.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Того ж дня в іншому матчі групи D збірна Франції прийме команду Ісландії.

Зазначимо, що в стартовому турі збірна України програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 6-го туру

Неділя, 7 вересня

Група E. 16:00. Грузія – Болгарія

Група J. 19:00. Північна Македонія – Ліхтенштейн

Група G. 19:00. Литва – Нідерланди

Група A. 21:45. Німеччина – Північна Ірландія

Група E. 21:45. Туреччина – Іспанія

Група G. 21:45. Польща – Фінляндія

Група A. 21:45. Люксембург – Словаччина

Група J. 21:45. Бельгія – Казахстан

Понеділок, 8 вересня

Група C. 21:45. Білорусь – Шотландія

Група B. 21:45. Косово – Швеція

Група L. 21:45. Гібралтар – Фарерські острови

Група L. 21:45. Хорватія – Чорногорія

Група B. 21:45. Швейцарія – Словенія

Група C. 21:45. Греція – Данія

Група I. 21:45. Ізраїль – Італія

Вівторок, 9 вересня

Група F. 19:00. Вірменія – Ірландія

Група D. 19:00. Азербайджан – Україна

Група I. 21:45. Норвегія – Молдова

Група H. 21:45. Кіпр – Румунія

Група D. 21:45. Франція – Ісландія

Група F. 21:45. Угорщина – Португалія

Група K. 21:45. Сербія – Англія

Група K. 21:45. Албанія – Латвія

Група H. 21:45. Боснія та Герцеговина – Австрія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.