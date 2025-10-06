ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 7-го туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Уболівальники збірної України

Уболівальники збірної України / © Associated Press

Від 9 до 11 жовтня відбудуться матчі 7-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій поєдинок у кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва в Рейк'явіку зіграє з Ісландією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

Того ж дня в іншому матчі групи D збірна Франції прийматиме Азербайджан.

Зазначимо, що в стартових матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 7-го туру

Четвер, 9 жовтня

Група G. 19:00. Фінляндія – Литва

Група L. 21:45. Чехія – Хорватія

Група C. 21:45. Шотландія – Греція

Група C. 21:45. Білорусь – Данія

Група H. 21:45. Кіпр – Боснія та Герцеговина

Група L. 21:45. Фарерські острови – Чорногорія

Група G. 21:45. Мальта – Нідерланди

Група H. 21:45. Австрія – Сан-Марино

П'ятниця, 10 жовтня

Група J. 17:00. Казахстан – Ліхтенштейн

Група D. 21:45. Франція – Азербайджан

Група A. 21:45. Німеччина – Люксембург

Група J. 21:45. Бельгія – Північна Македонія

Група B. 21:45. Швеція – Швейцарія

Група D. 21:45. Ісландія – Україна

Група A. 21:45. Північна Ірландія – Словаччина

Група B. 21:45. Косово – Словенія

Субота, 11 жовтня

Група K. 16:00. Латвія – Андорра

Група F. 19:00. Угорщина – Вірменія

Група I. 19:00. Норвегія – Ізраїль

Група F. 21:45. Португалія – Ірландія

Група I. 21:45. Естонія – Італія

Група E. 21:45. Іспанія – Грузія

Група E. 21:45. Болгарія – Туреччина

Група K. 21:45. Сербія – Албанія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie