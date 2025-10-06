Уболівальники збірної України / © Associated Press

Від 9 до 11 жовтня відбудуться матчі 7-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій поєдинок у кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва в Рейк'явіку зіграє з Ісландією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

Того ж дня в іншому матчі групи D збірна Франції прийматиме Азербайджан.

Зазначимо, що в стартових матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 7-го туру

Четвер, 9 жовтня

Група G. 19:00. Фінляндія – Литва

Група L. 21:45. Чехія – Хорватія

Група C. 21:45. Шотландія – Греція

Група C. 21:45. Білорусь – Данія

Група H. 21:45. Кіпр – Боснія та Герцеговина

Група L. 21:45. Фарерські острови – Чорногорія

Група G. 21:45. Мальта – Нідерланди

Група H. 21:45. Австрія – Сан-Марино

П'ятниця, 10 жовтня

Група J. 17:00. Казахстан – Ліхтенштейн

Група D. 21:45. Франція – Азербайджан

Група A. 21:45. Німеччина – Люксембург

Група J. 21:45. Бельгія – Північна Македонія

Група B. 21:45. Швеція – Швейцарія

Група D. 21:45. Ісландія – Україна

Група A. 21:45. Північна Ірландія – Словаччина

Група B. 21:45. Косово – Словенія

Субота, 11 жовтня

Група K. 16:00. Латвія – Андорра

Група F. 19:00. Угорщина – Вірменія

Група I. 19:00. Норвегія – Ізраїль

Група F. 21:45. Португалія – Ірландія

Група I. 21:45. Естонія – Італія

Група E. 21:45. Іспанія – Грузія

Група E. 21:45. Болгарія – Туреччина

Група K. 21:45. Сербія – Албанія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.