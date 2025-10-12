- Дата публікації
Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 8-го туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.
Від 12 до 14 жовтня відбудуться матчі 8-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
У понеділок, 13 жовтня, збірна України проведе свій четвертий поєдинок у кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва у польському Кракові зустрінеться з Азербайджаном.
Того ж дня в іншому матчі групи D збірна Ісландії прийматиме Францію.
Зазначимо, що в попередніх матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).
Неділя, 12 жовтня
Група H. 16:00. Сан-Марино – Кіпр
Група C. 19:00. Шотландія – Білорусь
Група L. 19:00. Фарерські острови – Чехія
Група G. 19:00. Нідерланди – Фінляндія
Група L. 21:45. Хорватія – Гібралтар
Група C. 21:45. Данія – Греція
Група G. 21:45. Литва – Польща
Група H. 21:45. Румунія – Австрія
Понеділок, 13 жовтня
Група D. 21:45. Ісландія – Франція
Група A. 21:45. Північна Ірландія – Німеччина
Група D. 21:45. Україна – Азербайджан
Група B. 21:45. Швеція – Косово
Група J. 21:45. Уельс – Бельгія
Група A. 21:45. Словаччина – Люксембург
Група B. 21:45. Словенія – Швейцарія
Група J. 21:45. Північна Македонія – Казахстан
Вівторок, 14 жовтня
Група I. 19:00. Естонія – Молдова
Група K. 21:45. Латвія – Англія
Група K. 21:45. Андорра – Сербія
Група E. 21:45. Іспанія – Болгарія
Група F. 21:45. Португалія – Угорщина
Група I. 21:45. Італія – Ізраїль
Група E. 21:45. Туреччина – Грузія
Група F. 21:45. Ірландія – Вірменія
Формат європейського відбору на ЧС-2026
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.