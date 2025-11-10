Фанати збірної України / © Associated Press

Від 13 до 15 листопада відбудуться матчі 9-го туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У четвер, 13 листопада, збірна України проведе свій п'ятий поєдинок у кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі зіграє з Францією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Того ж дня в іншому матчі групи D збірна Ісландії на виїзді позмагається з Азербайджаном.

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів 9-го туру

Четвер, 13 листопада

Група F. 19:00. Вірменія – Угорщина

Група D. 19:00. Азербайджан – Ісландія

Група I. 19:00. Норвегія – Естонія

Група I. 21:45. Молдова – Італія

Група K. 21:45. Андорра – Албанія

Група D. 21:45. Франція – Україна

Група K. 21:45. Англія – Сербія

Група F. 21:45. Ірландія – Португалія

П'ятниця, 14 листопада

Група G. 19:00. Фінляндія – Мальта

Група A. 21:45. Люксембург – Німеччина

Група L. 21:45. Гібралтар – Чорногорія

Група L. 21:45. Хорватія – Фарерські острови

Група G. 21:45. Польща – Нідерланди

Група A. 21:45. Словаччина – Північна Ірландія

Субота, 15 листопада

Група J. 16:00. Казахстан – Бельгія

Група E. 19:00. Туреччина – Болгарія

Група E. 19:00. Грузія – Іспанія

Група H. 19:00. Кіпр – Австрія

Група J. 19:00. Ліхтенштейн – Уельс

Група C. 21:45. Данія – Білорусь

Група B. 21:45. Швейцарія – Швеція

Група C. 21:45. Греція – Шотландія

Група B. 21:45. Словенія – Косово

Група H. 21:45. Боснія і Герцеговина – Румунія

Після чотирьох зіграних матчів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026.

Нагадаємо, збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.