Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів заключного туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків останнього туру європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.
Від 16 до 18 листопада відбудуться матчі заключного туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
У неділю, 16 листопада, збірна України проведе свій останній поєдинок групового етапу кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва у Варшаві прийматиме Ісландію.
Українці та ісландці мають однакову кількість очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому "синьо-жовтих" влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на ЧС-2026 у плейоф.
У паралельному матчі Франція, яка після розгромної перемоги над Україною в Парижі достроково вийшла на Мундіаль з першого місця, на виїзді зустрінеться з аутсайдером цього квартету Азербайджаном.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія. Початок гри – о 19:00 за київським часом.
Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів заключного туру
Неділя, 16 листопада
Група F. 16:00. Угорщина – Ірландія
Група F. 16:00. Португалія – Вірменія
Група D. 19:00. Україна – Ісландія
Група K. 19:00. Сербія – Латвія
Група K. 19:00. Албанія – Англія
Група D. 19:00. Азербайджан – Франція
Група I. 21:45. Італія – Норвегія
Група I. 21:45. Ізраїль – Молдова
Понеділок, 17 листопада
Група L. 21:45. Чехія – Гібралтар
Група A. 21:45. Північна Ірландія – Люксембург
Група L. 21:45. Чорногорія – Хорватія
Група G. 21:45. Мальта – Польща
Група A. 21:45. Німеччина – Словаччина
Група G. 21:45. Нідерланди – Литва
Вівторок, 18 листопада
Група H. 21:45. Австрія – Боснія і Герцеговина
Група B. 21:45. Швеція – Словенія
Група J. 21:45. Уельс – Північна Македонія
Група H. 21:45. Румунія – Сан-Марино
Група B. 21:45. Косово – Швейцарія
Група C. 21:45. Шотландія – Данія
Група E. 21:45. Болгарія – Грузія
Група C. 21:45. Білорусь – Греція
Група E. 21:45. Іспанія – Туреччина
Група J. 21:45. Бельгія – Ліхтенштейн
Формат європейського відбору на ЧС-2026
На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.
Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.