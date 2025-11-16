Уболівальники збірної України / © УАФ

Реклама

Від 16 до 18 листопада відбудуться матчі заключного туру європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе свій останній поєдинок групового етапу кваліфікації на прийдешній Мундіаль. Команда Сергія Реброва у Варшаві прийматиме Ісландію.

Українці та ісландці мають однакову кількість очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому "синьо-жовтих" влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на ЧС-2026 у плейоф.

Реклама

У паралельному матчі Франція, яка після розгромної перемоги над Україною в Парижі достроково вийшла на Мундіаль з першого місця, на виїзді зустрінеться з аутсайдером цього квартету Азербайджаном.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Відбір на ЧС-2026: розклад і результати матчів заключного туру

Неділя, 16 листопада

Група F. 16:00. Угорщина – Ірландія

Реклама

Група F. 16:00. Португалія – Вірменія

Група D. 19:00. Україна – Ісландія

Група K. 19:00. Сербія – Латвія

Група K. 19:00. Албанія – Англія

Реклама

Група D. 19:00. Азербайджан – Франція

Група I. 21:45. Італія – Норвегія

Група I. 21:45. Ізраїль – Молдова

Понеділок, 17 листопада

Реклама

Група L. 21:45. Чехія – Гібралтар

Група A. 21:45. Північна Ірландія – Люксембург

Група L. 21:45. Чорногорія – Хорватія

Група G. 21:45. Мальта – Польща

Реклама

Група A. 21:45. Німеччина – Словаччина

Група G. 21:45. Нідерланди – Литва

Вівторок, 18 листопада

Група H. 21:45. Австрія – Боснія і Герцеговина

Реклама

Група B. 21:45. Швеція – Словенія

Група J. 21:45. Уельс – Північна Македонія

Група H. 21:45. Румунія – Сан-Марино

Група B. 21:45. Косово – Швейцарія

Реклама

Група C. 21:45. Шотландія – Данія

Група E. 21:45. Болгарія – Грузія

Група C. 21:45. Білорусь – Греція

Група E. 21:45. Іспанія – Туреччина

Реклама

Група J. 21:45. Бельгія – Ліхтенштейн

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.