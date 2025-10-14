ТСН у соціальних мережах

Відбір на ЧС-2026: турнірне становище в групі збірної України перед заключними матчами

Розібрали можливі сценарії для "синьо-жовтих" перед двома останніми турами групового раунду відбору на Мундіаль.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Груповий етап європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 наближається до свого завершення. Збірній України залишилося зіграти лише два матчі, за підсумками яких визначиться її подальша доля.

Після перемоги в четвертому турі над Азербайджаном (2:1) команда Сергія Реброва (7 очок) посідає друге місце у групі D. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Згідно з регламентом, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Два заключні тури відбору на ЧС-2026 відбудуться під час листопадового вікна на матчі збірних. У передостанньому турі 13 листопада Україна на виїзді зіграє з Францією, а Ісландія у гостях позмагається з Азербайджаном.

В останньому турі 16 листопада українці прийматимуть ісландців, а французи на виїзді протистоятимуть азербайджанцям.

Матчі, які залишилися

13 листопада: Франція – Україна, Азербайджан – Ісландія

16 листопада: Україна – Ісландія, Азербайджан – Франція

Особливість регламенту

За умови рівності очок вище в таблиці буде збірна з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Тобто, якщо Україна в передостанньому турі програє Франції, а Ісландія переможе Азербайджан, то українці та ісландці матимуть по 7 очок. Але у "синьо-жовтих" буде гірша різниця м'ячів, тому за такого розвитку подій в заключному матчі нашій команді потрібна лише перемога над Ісландією, щоб фінішувати на другому місці.

Водночас якщо команда Реброва візьме бодай очко в матчі з Францією, то їй достатньо буде зіграти внічию з Ісландією, аби посісти другу сходинку.

Існує і варіант, за якого збірна України може здобути пряму путівку на Мундіаль, уникнувши плейоф. Для цього "синьо-жовтим" треба перемагати Францію та Ісландію, а також щоб французи втратили очки у грі з Азербайджаном.

Україні обов'язково треба фінішувати в топ-2

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Збірна України не має шансів потрапити до плейоф відбору ЧС-2026 через Лігу націй. Тому нашій команді обов'язково потрібно фінішувати в топ-2 своєї відбіркової групи. Перше місце напряму воводить на Мундіаль, тоді як друге дає право поборотися в плейоф.

Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

