Відбір на Євро-2024: Франція обіграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію

У четвер, 7 вересня, в рамках 5-го туру відбору на Євро-2024 були зіграні поєдинки групи B: збірна Франції вдома перемогла Ірландію ( 2:0 ), а команда Нідерландів на своєму полі розбила Грецію ( 3:0 ).

Французи забили у ворота ірландців по голу в кожному з таймів. На 19-й хвилині рахунок відкрив Орельєн Чуамені після передачі Кіліана Мбаппе.

На 48-й хвилині перевагу "Ле Бле" зміцнив Маркус Тюрам, встановивши остаточний рахунок у цьому матчі.

У паралельній зустрічі нідерландці засмутили греків трьома "сухими" м'ячами, причому всі з них припали не перший тайм. На 17-й хвилині "Ораньє" вивів уперед Мартен де Рон.

Потім на 31-й хвилині голом відзначився Коді Гакпо, а ще за вісім хвилин забив Ваут Вегхорст. Обидва рази у ролі асистента виступив Дензел Дюмфріс.

Після цих поєдинків турнірну таблицю групи B очолює Франція (15 очок), яка виграла п'ять матчів поспіль. Далі йдуть Нідерланди (3 гри, 6 очок), Греція (4 матчі, 6 балів), Ірландія (4 матчі, 3 очки) та Гібралтар (4 матчі, 0 очок).

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У наступному турі Нідерланди на виїзді зіграють з Ірландією, а Греція прийме Гібралтар. Матчі відбудуться 10 вересня.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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