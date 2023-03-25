Відбір на Євро-2024: хет-трик Лукаку дозволив Бельгії розбити шведів, Польща несподівано програла

Завершилися перші матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 в групах E та F.

У матчах 1-го туру відбору на Євро-2024 збірна Бельгії на виїзді розгромила Швецію ( 0:3 ), а команда Польщі в гостях поступилася Чехії ( 3:1 ).

Бельгійці розібралися з шведами завдяки хет-трику Ромелу Лукаку. Нападник міланського "Інтера" відзначився на 35-й, 49-й і 82-й хвилинах.

В іншом матчі першого туру групи F Австрія вдома розбила Азербайджан (4:1). Команда Естонії пропускала перший тур кваліфікації на континентальну першість.

У другому турі, 27 березня, Австрія прийме Естонію, а Швеція вдома зіграє з Азербайджаном.

Своєю чергою, у групі E Чехія шокувала Польщу, двічі забивши упродовж перших трьох хвилин – голи на рахунку Ладіслава Крейчі та Томаша Чванчари.

На 64-й хвилині справу до розгрому довів Ян Кухта. Поляки змогли відповісти лише голом Даміана Шиманського за три хвилини до кінця основного часу зустрічі.

В іншому матчі цього квінтету Молдова і Фарери розписали нічию – 1:1. Команда Албанії пропускала перший тур.

У другому турі, 27 березня, Чехія на виїзді зустрінеться з Молдовою, а Польща прийме Албанію.

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