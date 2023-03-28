Відбір на Євро-2024: Хорватія обіграла Туреччину в групі екстренера збірної України

"Картаті" здобули першу перемогу у кваліфікації на континентальну першість.

Збірна Хорватії на виїзді перемогла Туреччину в рамках 2-го туру відбору на Євро-2024 – 0:2 .

Обидва голи гості забили ще в першому таймі. Матео Ковачич оформив дубль, відзначившись на 20-й і 45+4-й хвилинах. Обидва рази півзахиснику "Челсі" асистував Маріо Пашалич.

Для "картатих" це перша перемога в нинішній кваліфікації на континентальну першість. У стартовому турі хорвати вдома розписали нічию з Уельсом.

В іншому матчі 2-го туру групи D валлійці вдома обіграли Латвію з рахунком 1:0. Команда Вірменії, яку очолює колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков, пропускала цей тур.

Після другого туру Уельс і Хорватія очолюють цей квінтет, маючи по 4 очки. Далі йдуть Туреччина (3), Вірменія (0) і Латвія (0).

У третьому турі кваліфікації на континентальну першість, 16 червня, Уельс прийме Вірменію, а Туреччина в гостях зіграє з Латвією.

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