Відбір на Євро-2024: Іспанія стартувала розгромною перемогою, Хорватія в кінцівці втратила очки (відео)

Завершилися перші матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 в групах A та D.

У матчах 1-го туру відбору на Євро-2024 збірна Іспанії вдома розбила Норвегію ( 3:0 ), а Хорватія на власному полі зіграла внічию з Уельсом ( 1:1 ).

"Червона фурія" у грі проти норвежців вийшла вперед на 13-й хвилині зусиллями Дані Ольмо.

У другому таймі господарі закріпили свій успіх – на 85-й хвилині Хоселу оформив дубль, забивши двічі упродовж однієї хвилини.

Зазначимо, що лідер збірної Норвегії, зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд пропускав цю зустріч через травму.

В іншому матчі першого туру групи A збірна Шоталандії вдома розгромила Кіпр з рахунком 3:0. Команда Грузії пропускала перший тур кваліфікації на континентальну першість..

У другому турі, 28 березня, Іспанія на виїзді зіграє з Шотландією, а Грузія прийматиме Норвегію.

Своєю чергою, у поєдинку групи D хорвати забили валлійцям на 28-й хвилині – відзначився Андрей Крамарич.

Однак втримати перемогу "картаті" не зуміли. На 90+3-й хвилині Нейтан Броудхед приніс команді Уельсу нічию.

В іншому матчі цього квінтету Туреччина на виїзді переграла Вірменію (1:2), дебютний поєдинок біля керма якої провів колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков. Команда Латвії пропускала перший тур.

У другому турі, 28 березня, Туреччина прийме Хорватію, а Уельс вдома зіграє з Латвією.

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